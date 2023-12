Cagliari, a Natale cresce l'attenzione per i più bisognosi: Pranzo della solidarietà e pacchi spesa

Questi pacchi, contenenti alimenti, farmaci, prodotti igienici e per neonati, sono destinati a chi richiede supporto economico straordinario. La consegna è affidata alla Croce Rossa, su indicazione del Servizio politiche sociali, con l'obiettivo di superare le 200 unità dopo i primi 147 già recapitati. Inoltre, sono stati assegnati pacchi spesa del valore di circa 35 euro ai percettori Reis, il cui contributo è cessato nello scorso ottobre. Questi pacchi, contenenti prodotti tipici natalizi, verranno distribuiti dalla Croce Rossa Italiana in diverse date di dicembre. Il culmine di queste iniziative sarà il Pranzo della solidarietà, previsto per l'Epifania a Terramaini, dedicato a oltre 500 persone in condizioni di povertà. Con queste azioni, il Comune di Cagliari dimostra un impegno concreto per alleviare le difficoltà dei suoi cittadini più vulnerabili nel periodo delle festività.

Nel periodo natalizio, l'amministrazione comunale di Cagliari intensifica il suo impegno verso i più bisognosi. Il Servizio politiche sociali del Comune ha ampliato le sue attività ordinare con iniziative specifiche per le festività. Oltre 300 pasti verranno consegnati a domicilio per aiutare chi si trova in difficoltà, soprattutto anziani e persone accolte nei centri di assistenza. Sono in distribuzione più di 1500 "Pacchi spesa", differenziati in base alla composizione dei nuclei familiari, con un valore che varia da 70 a 280 euro.