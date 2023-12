Maestrale e metallo: Cronaca di una tragedia sfiorata sulla statale 125

La strada, come un palcoscenico imprevedibile, ha riservato un colpo di scena: un cartello stradale, vittima delle raffiche indomabili, giaceva in mezzo alla carreggiata come un attore caduto. Il camion, nel suo viaggio solitario, ha incontrato questo inaspettato ostacolo. L'impatto è stato inevitabile, un incontro tra titani dove il ferro si è piegato al ferro. La cabina di guida del camion è stata martoriata, il vetro si è frantumato come i sogni di un viaggio tranquillo. Eppure, in questo caos di frammenti e vento, l'autista è rimasto illeso, forse protetto dagli spiriti ancestrali dell'isola. Ma la tragedia non ama essere solitaria. Una Volkswagen Polo, guidata da due infermiere coraggiose, di 62 e 54 anni, seguiva la scia del gigante. Ignare del pericolo, non hanno visto i detriti seminati dalla furia dell'impatto.





Un palo di ferro, come una lancia scagliata da un dio dimenticato, si è insinuato sotto la loro vettura, dilaniando carrozzeria e motore con una violenza primordiale. Un terzo veicolo, spettatore distante di questo dramma, è stato lambito dalla tempesta, ma ha evitato il destino dei suoi compagni di viaggio. La strada è diventata un palcoscenico di distruzione, ma anche di solidarietà. Eroi moderni, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Vito, i vigili del fuoco e le squadre dell'Anas hanno danzato tra i detriti, liberando la strada, restituendo speranza al tetro sipario della Statale 125. Questa è la Sardegna, terra di bellezza e di contrasti, dove anche un viaggio può trasformarsi in una saga epica, un racconto di forza, coraggio e resilienza. Un luogo dove, nonostante le tragedie sfiorate, l'umanità e la natura continuano a intrecciare le loro storie antiche come il vento che modella queste terre selvagge.

Nelle lande selvagge della Sardegna, dove il maestrale soffia con la forza degli antichi canti, una scena quasi teatrale si è consumata sulla Statale 125 var, nei pressi di San Vito. Un gigante d'acciaio, un camion Iveco, orgoglioso e inarrestabile, guidato da un uomo di 44 anni di Tortolì, è stato protagonista di un dramma moderno.