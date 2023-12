Argonauti dell'euro: Sessantamila ragioni per un incontro con le dogane all'aeroporto di Elmas

La modica cifra? Sessantamila scintillanti euro, che in confronto al budget di una produzione cinematografica potrebbe sembrare un caffè al bar. Ma ecco che entra in scena il dramma: i nostri eroi, evidentemente distratti dalle bellezze paesaggistiche o forse troppo occupati a contare le banconote, hanno omesso un piccolo dettaglio - la normativa sulla movimentazione della valuta. Questa non è roba da poco: è la legge che impedisce a chiunque di trasformarsi in un moderno Paperon de' Paperoni senza giustificarne la provenienza.





I funzionari delle Dogane di Cagliari, invece di applaudire a questa performance stravagante, hanno deciso di mettere i bastoni tra le ruote ai nostri avventurieri della finanza. Fermati e interrogati, i cinque hanno dovuto affrontare la realtà: o pagare una sanzione o, forse, mettere in scena un sequel dell'intera vicenda in un tribunale. E qui, signori, si svela il colpo di scena! I nostri non si sono persi d'animo: hanno tirato fuori un assegno e pagato sul momento la sanzione di 2.500 euro.





Un gesto tanto prontamente eseguito che persino i funzionari devono aver pensato di trovarsi di fronte a dei veri professionisti del genere. Così, mentre l'aeroporto di Elmas torna alla sua tranquilla routine, noi ci chiediamo: è stata una mossa audace o una semplice svista costata cara? Una cosa è certa, nel mondo scintillante del trasporto di contanti, anche il più piccolo degli errori può costare più di un bel po' di spiccioli.

In un'epopea surreale degna di una sceneggiatura hollywoodiana, l'aeroporto di Elmas è stato teatro di un'azione degna di nota: cinque audaci viaggiatori, altrimenti noti come i moderni Argonauti del contante, hanno deciso di fare un piccolo, insignificante errore di calcolo portando con sé una borsa traboccante di euro.