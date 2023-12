Vigilanza e diritto del mare: La Guardia Costiera nell'era della sovranità alimentare

I numeri parlano chiaro: decine di migliaia di controlli, centinaia di illeciti, attrezzi da pesca sequestrati e esercizi commerciali chiusi. Le sanzioni superano il milione di euro, un tesoro che riflette non tanto la ricchezza, ma il prezzo del rispetto e della legalità. Questi sforzi sono il frutto di un impegno che non si limita all'operazione in corso, ma che si estende lungo tutto l'anno, con oltre 110.000 verifiche e un impegno costante nel contrastare l'illecito e tutelare la tracciabilità del pescato. Nella Direzione Marittima di Olbia, i numeri si fanno più concreti: centinaia di controlli, decine di sanzioni, e quintali di prodotto ittico sequestrato. Ma oltre i numeri, c'è una realtà più profonda, fatta di uomini e donne che giorno dopo giorno vestono la divisa con orgoglio e responsabilità, consapevoli del ruolo che giocano nel proteggere le ricchezze del nostro mare.





In questa lotta per il mare e il suo futuro, la Guardia Costiera non è sola. Ogni cittadino, ogni consumatore, ogni amante del mare ha una parte da recitare. Nel rispetto delle leggi e nella scelta consapevole dei prodotti ittici, si cela il vero potere di cambiare le cose, di garantire che il mare continui a essere un luogo di vita e non di sfruttamento cieco. In questo mare agitato di sfide e responsabilità, la Guardia Costiera naviga con fermezza, guidata da una bussola morale che indica sempre il nord della legalità e della tutela. Perché il mare, in fondo, è di tutti, e a tutti chiede rispetto.

Nel grande teatro del Mediterraneo, dove le onde raccontano storie antiche di navigatori e mercanti, la Guardia Costiera italiana ha rinnovato il proprio impegno solenne. Non si tratta di battaglie epiche contro flotte nemiche, ma di una lotta silenziosa e quotidiana per la tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente marino. Sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, questi custodi del mare si fanno paladini di una causa che tocca le corde più profonde dell'identità e del benessere della nostra penisola. Il Natale è alle porte, e con esso cresce la domanda di prodotti ittici, gioielli del nostro mare che adornano le tavole festose. Ma in queste acque agitate da appetiti crescenti, emergono anche le ombre della pesca illegale. Per contrastare tale minaccia, la Guardia Costiera ha dispiegato l'operazione “SpINNaker”, un nome che evoca il vento nelle vele e un impegno fermo contro le pratiche illecite. L'operazione si articola in tre fasi: analisi, operativa e di controllo, per adattarsi alla mutevole natura del mare e delle sue sfide.