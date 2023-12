Un caldo Natale in ospedale: Il tocco di umanità del centro di salute mentale di Olbia

La loro prima tappa è stata l'Unità Operativa di Pediatria, dove i bambini hanno accolto con stupore e gioia questi inaspettati Babbi Natale e i loro allegri elfi. Sotto l'albero sono stati lasciati doni che continueranno a portare allegria nei giorni a venire. La visita ha poi abbracciato altre aree dell'ospedale, come la Dialisi e l'SPDC, dove gli addobbi natalizi realizzati a mano sono stati donati, portando un tocco di festività e leggerezza anche in questi ambienti. L'iniziativa si è conclusa con un ringraziamento speciale alla Direttrice Piera Pallazzoni, che ha sottolineato l'importanza di tali attività solidali, realizzate in collaborazione con i volontari dell'associazione Avo Olbia Odv.





La direttrice del Csm di Olbia, Luisa Budroni, ha poi evidenziato l'importanza di queste iniziative nel combattere lo stigma ancora troppo presente sulla salute mentale. Progetti come questo, ha sottolineato, non solo contribuiscono a sfatare i pregiudizi, ma creano anche momenti di genuino benessere per i pazienti, aiutando a ridurre il senso di isolamento e favorendo le relazioni interpersonali. Questa esperienza ha dimostrato che la generosità e l'empatia possono fare la differenza nella vita di molte persone, soprattutto in un contesto ospedaliero. Il Natale, con il suo spirito di condivisione e amore, è stato portato in anticipo in queste strutture, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di essere parte di questa meravigliosa iniziativa.

In una mattina d'inverno, quando il sole ancora timido spunta alle porte di Olbia, si è svolta una scena che riscalda il cuore. Gli operatori e i pazienti del Centro di Salute Mentale e delle Case Famiglia di Olbia e Tempio Pausania, trasformati per un giorno in Babbi Natale e elfi, hanno portato doni e sorrisi ai pazienti dell'ospedale Giovanni Paolo II. Un gesto semplice, ma di inestimabile valore umano, che ha illuminato la giornata di chi, per svariati motivi, si trova a trascorrere questo periodo lontano da casa. I pacchetti regalo, molti dei quali realizzati dagli ospiti del Centro di Salute Mentale, non erano solo oggetti, ma simboli di cura, attenzione e condivisione.