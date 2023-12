Gelo nelle aule e calore nelle proteste: Studenti cagliaritani in rivolta contro l'incompetenza amministrativa

La situazione, tragicomica, ha scatenato una giusta rivolta tra le giovani menti, forse più abituate ai social che ai libri, ma decisamente meno tolleranti verso l'incapacità amministrativa di garantire un diritto basilare: il riscaldamento. Mentre alcuni studenti, forse più saggi o semplicemente più pigri, hanno optato per il calduccio delle coperte a casa, altri hanno manifestato la loro indignazione davanti ai cancelli, rifiutandosi di entrare in quelle celle frigorifere mascherate da aule.





Non è chiaro se i responsabili abbiano inteso promuovere un nuovo metodo pedagogico basato sul freddo, ma di certo hanno eccelso nell'arte di ignorare le necessità basilari. La trama si infittisce con l'arrivo dei tecnici, forse più adatti a un ruolo in una commedia dell'assurdo che in un intervento manutentivo. Le loro visite, descritte dagli studenti come "soluzioni momentanee", sembrano avere l'efficacia di un cerotto su una frattura. A questo punto, uno si chiede se non sarebbe stato più semplice distribuire sciarpe e guanti piuttosto che affidarsi a questi fantasiosi tentativi di riparazione.





Nel frattempo, la Città Metropolitana di Cagliari, con un tempismo degno di miglior causa, ha deciso di intervenire. A quanto pare, il freddo nelle aule è riuscito a scaldare le sedie di qualche funzionario, spronandoli finalmente all'azione. Le promesse di ristabilire temperature umane entro domani sembrano un lontano miraggio, ma almeno c'è qualche movimento. Ma la vera domanda resta: come si è potuto arrivare a questo punto? Come è possibile che, nell'epoca della tecnologia e dell'innovazione, i nostri giovani siano costretti a lottare per avere il riscaldamento in classe? La risposta, probabilmente, si perde nei meandri di una burocrazia che fa della lentezza e dell'inefficienza i suoi pilastri portanti. E mentre gli studenti protestano, sperando di scaldarsi almeno con lo spirito della rivolta, noi restiamo qui a riflettere su quanto sia paradossale dover combattere per qualcosa di così scontato come il calore di un'aula.

C'è chi, a Cagliari, pare aver confuso le scuole con una succursale della Siberia. Al Liceo Alberti e al Siotto, dove l'unico elemento educativo sembra essere una lezione pratica di sopravvivenza al freddo, gli studenti si sono trovati catapultati in un improvviso "reality show" artico.