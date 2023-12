Operazione "Natale Sicuro 2023" a Olbia: Sequestrati 8mila addobbi natalizi non conformi

Questa carenza di dettagli fondamentali rendeva gli addobbi non conformi alle normative di sicurezza vigenti, esponendo i consumatori a potenziali pericoli. L'operazione, che rientra nel più ampio piano di controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, ha preso il via da Olbia. L'obiettivo principale è quello di contrastare la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente nocivi, tutelando così la salute dei consumatori e l'integrità del mercato. Il titolare del punto vendita coinvolto nell'operazione è stato segnalato alla Camera di Commercio competente.





A seguito di questa violazione, potrebbe essere soggetto a una sanzione che raggiunge fino a 25.000 euro, una cifra che sottolinea la serietà delle normative in materia di sicurezza dei prodotti e la rigida applicazione delle stesse. La Guardia di Finanza, con il suo impegno costante e mirato, intensificherà ulteriormente i controlli fino alla fine dell'anno. Questa azione rientra in un più ampio sforzo volto a garantire un mercato equo e concorrenziale, oltre che a proteggere i diritti e la sicurezza dei consumatori. Con queste operazioni, le "fiamme gialle" assicurano che i festeggiamenti natalizi possano essere vissuti in un clima di serenità e sicurezza, liberi da rischi nascosti dietro l'incanto delle luci e dei colori delle festività.

In un'azione volta a garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti natalizi, la Guardia di Finanza di Olbia ha messo a segno un importante intervento nel quadro dell'operazione "Natale Sicuro 2023". Il blitz ha portato al sequestro di circa 8mila decorazioni natalizie, tra cui palline, ghirlande e altri addobbi, presso un punto vendita di una nota catena commerciale nella città gallurese. Questi articoli, destinati a portare allegria e colore nelle case durante le festività, nascondevano però rischi potenziali per i consumatori. Le decorazioni, infatti, erano prive delle necessarie etichette in italiano e non fornivano informazioni essenziali sui materiali utilizzati e sulla filiera di provenienza.