Omicidio nell'ovile: il silenzio spezzato nelle campagne di Gavoi

La macabra scoperta è giunta al tramonto, momento in cui il sole s'immerge dietro le colline, lasciando spazio all'oscurità delle incertezze. I familiari di Cidu, preoccupati per l'assenza prolungata dell'uomo, hanno lanciato l'allarme. Così, i medici del 118 e i Carabinieri sono accorsi, solcando le strade di un paese che già mormorava di questa tragedia.





La scena che si è presentata ai loro occhi parla di violenza, di colpi d'arma da fuoco che hanno spezzato la vita di un uomo, di un silenzio troppo profondo che ora avvolge le campagne di Gavoi. Le indagini, condotte dalla Procura di Nuoro, si snodano come un labirinto. I Carabinieri di Gavoi, insieme alla Compagnia di Nuoro e al Nucleo operativo del comando provinciale, si addentrano nelle complessità di un caso che porta con sé l'eco di antichi rancori, forse, o di oscuri segreti custoditi tra le pieghe di quelle terre.





Il Pubblico Ministero di turno guida le indagini con fermezza, cercando di tessere insieme i fili di un mistero che ha sconvolto una comunità. La vita di Cidu, intrecciata con la natura selvaggia e le tradizioni di un popolo che da sempre vive a stretto contatto con la terra, si interrompe bruscamente, lasciando dietro di sé domande senza risposta. La Sardegna, con le sue leggende e i suoi paesaggi mozzafiato, oggi piange uno dei suoi figli, strappato alla vita da mani ancora ignote. In queste ore di dolore, il ricordo di Francesco Cidu si fa vivo nelle parole di chi lo ha conosciuto, in un tentativo di tenere accesa la fiamma di una vita spenta troppo presto, in un ovile solitario, sotto il cielo stellato di Gavoi.

A Gavoi, un paese che abbraccia la solitudine delle sue campagne, la quiete è stata spezzata da un efferato delitto. Francesco Cidu, un pastore di 66 anni, custode di quelle terre e conoscitore dei misteri che le montagne nascondono, è stato trovato senza vita nel suo ovile, culla del faticoso e quotidiano lavoro.