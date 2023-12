Ad Ozieri iniziano i laboratori di Natale per i bambini

Il secondo appuntamento è “Un giocattolo per Natale”: laboratorio di costruzione di timbri per stampe artistiche è preceduto dalla lettura della storia di Gianni Rodari che racconta di un nonno che cerca dei regali di Natale per i suoi nipoti e vorrebbe giocattoli di un tempo, ma questi non si trovano più e poi chissà se i bambini di adesso ci giocano ancora...così l’attempato signore si imbatte così in una botteghina dove si vende un telecomando che può far sparire le cose e le persone dove e per quanto tempo si vuole.





L’Associazione Lughené nasce nel 2009 tra la Sardegna e le Marche per iniziativa di Davide Meloni e Francesca Frongia. Organizzano attività sono rivolte alla promozione della lettura nell’infanzia attraverso spettacoli, mostre d’illustrazione, laboratori, giochi e centri estivi. Collaborano con professionisti del mondo dell’infanzia: educatori, artisti, attori e illustratori che contribuiscono a tracciare il profilo dell’associazione. I laboratori sono inseriti nel calendario degli eventi Natalizi organizzati dall’Assessorato al Comune di Ozieri e dall’Istituzione San Michele

Il 28 dicembre e il 4 gennaio alle 17.00 nell’Auditorium del Centro Culturale San Francesco i bambini dai 6 anni in su potranno partecipare ai laboratori creativi dell’Associazione Lughenè. Si inizia con “Figurine d’inchiostro”: si tratta di un laboratorio di stampa xilografica, durante il quale i bambini dovranno inchiostrare della matrici in linoleum e realizzare la propria collezione di stampe e figurine.