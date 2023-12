Tragedia a Nuoro: Incendio in Casa, Muore un Uomo Disabile di 49 Anni

La madre di Sergio, che in quel momento si trovava in giardino, ha notato il fumo che si alzava dal seminterrato e si è precipitata verso la stanza in fiamme nel disperato tentativo di salvare suo figlio. Nel corso del tragico evento, ha riportato delle lievi ustioni. Nonostante il suo eroico tentativo di spingere all'esterno la carrozzina e chiamare immediatamente i soccorsi, per Sergio non c'era più nulla da fare. All'arrivo dei medici del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: Sergio era già deceduto, lasciando una comunità in lutto e una famiglia infranta dal dolore. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'evento.





Il pm della Procura di Nuoro, Andrea Ghironi, si sta occupando del caso, cercando di dare risposte a un evento tanto tragico quanto improvviso. La comunità di Nuoro si stringe intorno alla famiglia Nardelli, condividendo il dolore di una perdita tanto improvvisa quanto incomprensibile. Questa tragedia mette in luce la vulnerabilità e le difficoltà che le persone con disabilità possono incontrare in situazioni di emergenza, sollevando interrogativi e riflessioni sulla sicurezza e l'accessibilità delle abitazioni.

In un tranquillo quartiere di Nuoro, una famiglia vive ora il dolore di una tragedia inimmaginabile. Sergio Nardelli, un uomo di 49 anni affetto da disabilità, ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nel seminterrato della villetta di famiglia, in via Urbino, dove l'uomo è rimasto vittima delle esalazioni di fumo. Il dramma ha avuto inizio quando un camino, situato nel seminterrato, ha dato vita alle fiamme che si sono rapidamente propagate, alimentate anche da un divano. Sergio si trovava sulla sua carrozzina, impossibilitato a muoversi, proprio nel luogo dove l'incendio ha avuto origine.