Capodanno a Cagliari: Aspettative e delusioni per il concerto di Mengoni

Mi dispiace ma da ora non si entra più. Ci son ancora migliaia e migliaia di persone in fila, affamate e assettate che GIUSTAMENTE pretendono, avendo regolare ticket di entrare. Non oso immaginare il casino che potrebbe nascere. Il ritorno economico e turistico sbandierato dal sindaco Truzzu. Parliamone. Ma secondo voi, di quale turisti parla se a 15 giorni dall'evento non ci sono ancora i ticket e i voli son rincarati in maniera esorbitante. Ma chi è quello sconsiderato che paga migliaia di euro per poi magari ritrovarsi ad essere il 20milaunoesimo e quindi trovare le porte sbarrate? L'assessora Picciau ci ha fatto pure una simulazione aerea, pubblicata nella sua pagina, affermando che i posti ci sono anche a basso prezzo. Non ha bisogno neanche di essere replicata perchè le sue considerazioni sono totalmente prive di fondamento.





Un ultima questione: Il concerto inizia 5 minuti dopo la mezzanotte, per far in modo, secondo il sindaco Truzzu, che la gente possa consumare nei ristoranti e locali e poi riversarsi alla Fiera. L'unico mezzo per cui è fattibile questa ipotesi è il teletrasporto. Ma ci fanno oppure non sanno neanche dove son messi.

La sicurezza il giorno di Capodanno a Cagliari. Dalle 18 una fila interminabile al freddo e pioggia che munito di biglietto gratuito da ore attende di entrare ad assistere all'esibizione di Mengoni, pagato con i soldi pubblici. Si arriva a 19999 ingressi e dei baldi signorotti della security chiudono le porte dell'ingresso.