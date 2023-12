Il pendolino dell'inefficienza - Cronaca di un sistema ferroviario sui binari del disagio

La scena del 14 dicembre si apre con l'ennesimo treno, questa volta non di Trenitalia ma dell'Arst, azienda a totale controllo regionale, che tradisce le aspettative dei suoi passeggeri. Un guasto imprevisto sulla tratta Sassari-Alghero trasforma il viaggio in un'odissea, costringendo i viaggiatori, a subire un'attesa forzata e prolungata alla stazione di Olmedo.





Ironia della sorte, questo episodio avviene proprio quando l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, aveva severamente rimproverato la neo direttrice per la Sardegna di Trenitalia, Francesca Caradonna, per i continui malfunzionamenti e l'abuso dei bus sostitutivi.





Un richiamo che ora sembra ritorcersi contro la stessa Regione, dimostrando che il problema non è solo di una singola compagnia, ma un malanno più ampio che affligge il sistema dei trasporti in Sardegna.





Cosa c'è di più ironico, e al contempo amaro, di vedere una situazione stigmatizzata con veemenza replicarsi sotto gli occhi di chi la denuncia? Il viaggio, che avrebbe dovuto essere un semplice trasferimento da Sassari ad Alghero, si trasforma in un'epopea di scomodità e ritardi.





E così, i passeggeri sardi, già provati da un servizio che spesso li delude, si ritrovano vittime di un sistema che pare girare in un circolo vizioso di inefficienze e promesse non mantenute. In questo contesto, l'episodio del pendolino Arst non è solo un incidente isolato, ma una metafora di un sistema di trasporti che sembra aver perso il suo binario.





La domanda che si impone è: quando verrà il giorno in cui viaggiare attraverso quest'isola non sarà più una scommessa, ma una piacevole certezza?

Siamo alle solite, la parola d'ordine per questa storia è: disservizi. Sì, perché i problemi sulle tratte ferroviarie sarde si svolgono con un un copione ormai consolidato che sembra ripetersi in maniera quasi beffarda.