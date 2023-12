Editoriale: L'illusione della meritocrazia nell'istruzione

L'elitismo nelle istituzioni accademiche di prestigio





L'accesso alle università più rinomate non è solo una questione di merito accademico, ma spesso dipende da pre-requisiti economici e sociali significativi. Le costose certificazioni linguistiche e le esperienze di studio all'estero, ad esempio, sono barriere finanziarie che limitano l'accesso a una minoranza privilegiata. Questo aspetto mina il principio di equità che dovrebbe essere al centro dell'istruzione superiore.





Le disuguaglianze nascoste nel percorso accademico





All'interno di queste istituzioni, le disuguaglianze diventano ancora più evidenti. Spesso, i dottorandi sono costretti a pagare alte rette senza ricevere stipendi, pur contribuendo significativamente alla ricerca e al prestigio dell'università. Le borse di studio, quando disponibili, sono limitate e la loro assegnazione può mancare di trasparenza, beneficiando spesso gli studenti già in posizioni di vantaggio.





L'impatto di un sistema educativo esclusivo





La realtà di questo sistema educativo è che tende a favorire coloro che possono permettersi l'alto costo di tali programmi, anziché basarsi puramente sul merito accademico. Ciò porta a un circolo vizioso dove l'accesso all'istruzione di élite è precluso a coloro che non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.





Verso un futuro più equo nell'istruzione superiore





Questa situazione solleva interrogativi fondamentali sul modello di istruzione superiore che vogliamo sostenere. L'istruzione dovrebbe essere un mezzo per l'emancipazione e l'uguaglianza sociale, non un ulteriore strumento di divisione basato su privilegi economici. È quindi essenziale ripensare e riformare il sistema educativo per garantire che l'eccellenza accademica sia realmente accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria o sociale.

Nel clima attuale, storie di giovani geni che completano la loro formazione superiore in età precoce sono spesso esaltate dai media. Queste narrazioni servono da catalizzatore per una campagna che sfavorisce l'istruzione pubblica a vantaggio di un modello educativo "meritocratico". Tuttavia, è fondamentale interrogarsi sulla realtà dietro questa apparente meritocrazia.