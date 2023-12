Letterine a Babbo Natale da Muravera: I sogni dei bambini incontrano la magia del Natale

Un gesto semplice, ma carico di quella magia che solo l'innocenza dei più piccoli sa infondere. Il personale di Poste Italiane, con un sorriso complice e un'attenzione quasi paterna, ha preso in consegna queste missive speciali, destinandole al leggendario abitante del Polo Nord. "È sempre un piacere ricevere la visita dei bambini", commentano gli operatori della sede. "Vedere i loro volti allegri mentre ci affidano le loro letterine è un momento speciale, pieno di gioia e di suggestione". Queste letterine, che viaggiano da tutta la Sardegna, sono testimonianze di sogni e desideri che variano dai giocattoli più tradizionali ai più moderni gadget tecnologici. Dalle bambole alle consolle di ultima generazione, dai monopattini alle scarpe da calcio, ogni richiesta è un piccolo tassello di un universo infantile vasto e colorato.





Ma non è tutto un discorso di giocattoli e divertimento. Tra queste richieste, emergono anche pensieri più profondi e toccanti: speranze di pace nel mondo, desideri per la fine dei conflitti internazionali e pensieri rivolti a coetanei meno fortunati. Una dimostrazione che anche i bambini, nel loro piccolo, sono in grado di guardare oltre il proprio mondo. In pochi giorni, gli addetti di Poste Italiane hanno raccolto letterine da tutti gli uffici postali dell'isola e dalle numerose cassette rosse. Una raccolta che non è solo un dovere, ma un vero e proprio privilegio, un ruolo da interpretare con attenzione e affetto.





In questo clima di festa e di speranza, l'ufficio postale di Muravera si è trasformato in un piccolo ponte tra il mondo dei sogni e la realtà, dove le aspettative dei più piccoli si trasformano in messaggi speciali, in viaggio verso il lontano e freddo Polo Nord.

Oggi, nell'ufficio postale di via Europa a Muravera, si è svolta una piccola, ma magica cerimonia. I bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno inviato le loro letterine a Santa Klaus, dirette a Rovaniemi.