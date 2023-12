Il Miracolo di Natale a Cagliari e in Sardegna: Solidarietà e comunità si illuminano nella 27ma edizione

Per donare «ci vuole una grande gioia e la volontà di condividerla con gli altri», come nel caso di “Miracolo di Natale”, «un atto d’amore così gratuito da non voler conoscere nemmeno i destinatari». Inoltre, l’arcivescovo ha ricordato che «non c’è solidarietà senza comunità, perché essa ci permette di godere di un effetto moltiplicatore di energie e di bene». «Il “Miracolo” lo fa la gente – ha ricordato il il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai-. Un’iniziativa che «ci permette di promuovere una prossimità con una funzione pedagogica, che mette insieme giustizia e pace, in modo ancora più significativo nell’attuale contesto locale e internazionale, segnato da povertà, crisi e conflitti». Il ringraziamento – da parte dell’ideatore Gennaro Longobardi – ai volontari impegnati nella pre-raccolta che ha visto la generosità di tanti donatori, e alle tante persone che da anni si sentono coinvolte nell’iniziativa nei diversi comuni sardi.





Ancora, gli interventi di Nicola Oi, direttore di “Miracolo di Natale” e di Alberto Paretta, referente MA.SI.SE – Associazione di volontariato della Protezione civile, che si occuperà della logistica e dell’allestimento dei gazebo per i volontari. Infine, il ringraziamento anche alle associazioni, istituzioni e realtà locali e regionali che parteciperanno all’iniziativa solidale. Tutto ciò che verrà donato (si possono donare generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini, giocattoli) sarà destinato alle persone bisognose aiutate dalla Caritas cagliaritana attraverso il Centro diocesano di via Po.

Presentato stamattina nella Curia arcivescovile il 27mo Miracolo di Natale, che si svolgerà lunedì 18 dicembre 2023 (dalle ore 9 alle 21) a Cagliari nella sua sede storica, la scalinata di N.S. di Bonaria e in contemporanea in altri 21 comuni della Sardegna. «Siamo chiamati a partecipare – ha detto l’arcivescovo mons. Giuseppe Baturi – affinché anche questi tempi bui e tristi possano essere illuminati da gesti d’amore e solidarietà».