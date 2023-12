Incendio doloso devasta concessionaria a Bosa: Notte di fuoco e mistero

Questo attentato, avvenuto nella notte in via Alghero, sembra uscito da una scena di un film poliziesco piuttosto che dalla realtà di una cittadina sarda. L'allarme è scattato attorno alle 3, quando il fuoco ha iniziato a divorare voracemente i veicoli. Le fiamme, alimentate da una sostanza accelerante, hanno lasciato poco spazio al dubbio sulla natura dolosa dell'evento. Gli investigatori, arrivati sul posto, hanno trovato tracce evidenti di questo liquido infiammabile, un indizio che parla da solo. La squadra 7A del distaccamento di Macomer è intervenuta prontamente, ma nonostante gli sforzi, diverse auto sono state inghiottite dalle fiamme.





Un duro colpo per la concessionaria, che si è vista distruggere una parte della propria flotta in un batter d'occhio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area hanno richiesto diverse ore di lavoro intenso. Gli operatori hanno lottato contro il tempo e le fiamme per evitare che il disastro si propagasse ulteriormente. I carabinieri, nel frattempo, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile di questo atto criminoso. Si tratta di un lavoro meticoloso, che richiederà tempo e pazienza, ma che si spera possa portare alla giustizia chi ha causato tanto danno.





Questo evento sconvolgente ha turbato la comunità di Bosa, solitamente pacifica e lontana dalle cronache di nera. Una realtà che sembra sempre più assomigliare a un incubo, in cui la violenza irrompe senza preavviso, lasciando dietro di sé solo cenere e interrogativi.

