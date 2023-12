La sanità che cambia Il convegno della ASL di Nuoro è riuscito a trasformare gli spazi del Museo del Costume di Nuoro in un laboratorio di confronto e di proposta per la sanità del futuro





La sfida di garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario puntando sull’innovazione, in un contesto di grandi cambiamenti, provando a superare le criticità che negli ultimi anni stanno accomunando tutte le realtà del servizio sanitario nazionale, è stata colta fin dall’insediamento della Direzione strategica guidata da Paolo Cannas. E così, per l’intera giornata, è stato possibile nella sala centrale dell’auditorium gremita di professionisti e operatori, fare il punto sulla mappatura dei processi clinici e logistici: elementi imprescindibili per capire dove innovare grazie al prezioso apporto di conoscenza che si sviluppa nelle comunità di pratica.





I PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) avviati nella ASL n. 3 sono stati illustrati al pubblico sotto la guida del moderatore professor Francesco Zavattaro. Contestualmente, tre sale allestite per l’occasione negli spazi sottostanti l’auditorium, nel gioiellino architettonico di Sant’Onofrio, progettato da Antonio Simon Mossa, si sono svolte le sessioni AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) dedicate all’ingegneria clinica, che hanno coinvolto decine di professionisti delle aziende sanitarie e ospedaliere universitarie sarde e della Penisola.





Un momento di confronto e dibattito molto atteso è stata la tavola rotonda, aperta intorno alle 12.30 dal padrone di casa Paolo Cannas, che ha visto interventi e spunti di riflessione interessanti da Marcello Tidore, Direttore generale dell’ASL n. 8 di Cagliari, che non ha mancato di rimarcare la sua “nuoresità” ai presenti, Giuliana Campus, Direttore generale dell’ASL n. 7 del Sulcis-Iglesiente, e Francesca Piras, Direttore generale dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.

Per un giorno l’evocativo spazio dell’auditorium Giovanni Lilliu del Museo del Costume si è trasformato in un “laboratorio” che ha coinvolto i professionisti e gli addetti ai lavori della sanità pubblica sarda. Una grande occasione di confronto e di dibattito grazie all’evento della Direzione strategica aziendale dell’ASL n. 3 di Nuoro dal titolo inequivocabile “La sanità che cambia”.