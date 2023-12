Cagliari e la neve: un appuntamento decennale con la magia bianca

Ma quella nevicata, seppur memorabile, non poteva certo competere con la bufera del gennaio 1985. Allora, la città fu messa in ginocchio da un'autentica tempesta di neve: scuole e uffici chiusi, strade in tilt, una Cagliari imbiancata e incredula. Eppure, nemmeno quella del '85 può rivendicare il titolo di nevicata record.





Quel primato va al lontano 2 febbraio 1956, quando più di dieci centimetri di neve coprirono la città, trasformando il capoluogo sardo in un paesaggio da cartolina inaspettata. Le pagine della storia ci raccontano di altre nevicate importanti, come quelle del febbraio 1906, dell'inverno del 1923 e del 1935.





Si direbbe che la neve a Cagliari abbia un appuntamento quasi decennale con la città, lasciando sempre un segno indelebile nella memoria dei suoi abitanti. L'ultima visita, seppur timida, è stata a capodanno del 2015. E allora, seguendo questo ritmo quasi decennale, chi può dire che non sia questo l'inverno giusto per una nuova, magica visita? I Cagliaritani, con gli occhi rivolti al cielo, potrebbero presto trovarsi di nuovo ad ammirare gli splendidi paesaggi che solo la neve sa creare.

Quando la neve visita Cagliari, è sempre un evento da ricordare. E come dimenticare quel 3 gennaio 1993, quando un ospite così raro quanto la neve ha fatto la sua comparsa nella città sarda, lasciando i Cagliaritani a bocca aperta e con gli occhi rivolti al cielo. Sono passati ben 30 anni da quella giornata in cui i fiocchi hanno danzato nell'aria fino al primo pomeriggio, creando un'atmosfera quasi magica.