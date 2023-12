Cagliari si prepara alla Waterpolo Sardinia Cup

Il sindaco Paolo Truzzu, in una conferenza stampa che probabilmente aveva più l'aria di un pre-match di wrestling che di un sobrio incontro istituzionale, ha espresso “gioia e orgoglio” per l'evento. Una dichiarazione che fa immaginare il primo cittadino più come un tifoso accanito che come un rappresentante istituzionale. La Sala del Consiglio comunale, gremita di giovani atleti, ha fatto da sfondo alle parole di Truzzu, che ha lodato il passato "fortunato" della piscina e ha espresso positività per gli imminenti europei e mondiali. Un discorso che suona come una buona dose di speranza mescolata a un pizzico di scaramanzia.





La Waterpolo Sardinia Cup, un quadrangolare che promette di essere tanto entusiasmante quanto impegnativo, si preannuncia come un'anteprima di eventi di portata mondiale. Fioremma Landucci, assessora allo Sport, e Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, hanno sottolineato l'importanza dell'evento non solo in termini sportivi, ma anche come volano per la promozione turistica e lo sviluppo economico dell'isola. Le personalità del mondo sportivo presenti alla conferenza, tra cui Bruno Perra, Alessandro Campagna e Danilo Russo, hanno condiviso l'entusiasmo per un evento che va oltre il mero confronto atletico, ma si propone come veicolo di promozione per Cagliari e per la Sardegna nel panorama degli eventi sportivi nazionali e internazionali. Inoltre, la partecipazione degli studenti del Liceo sportivo “Pietro Martini” come volontari e la loro inclusione nel progetto “Acqua in bocca solo quando nuoto” aggiunge un tocco di responsabilità sociale all'evento, promuovendo una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. La Waterpolo Sardinia Cup non sarà quindi solo un momento di sport di alto livello, ma anche un'occasione per valorizzare la città e la regione, unendo sport, educazione e promozione turistica in un unico, grande evento.

Cagliari, la città che ha più volte fatto da sfondo a splendide cartoline, si appresta ora a diventare il teatro di un evento che ha poco a che fare con il relax balneare e molto con l'agitazione delle acque: la Waterpolo Sardinia Cup. Dal 19 al 21 dicembre, la Piscina di Terramaini si trasformerà in una sorta di Colosseo dell'acqua, dove gladiatori in costume da bagno da Italia, Montenegro, Francia e Australia si sfideranno a pallanuoto.