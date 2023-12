Quartu Sant'Elena inasprisce le pene per l'abbandono dei rifiuti e rivede le norme sulla tassazione degli animali domestici

Questa proposta, inizialmente inclusa nel regolamento, è stata poi ritirata a seguito di un errore ammesso dal sindaco Graziano Milia, che ha personalmente chiesto scusa per l'errore materiale. La questione degli animali domestici, ha spiegato Milia, richiede un'attenzione particolare e un approfondimento separato. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di affrontare seriamente la questione del benessere animale, un tema che la Giunta intende trattare con le dovute modifiche normative in futuro. Queste decisioni sottolineano un cambiamento nella gestione delle questioni ambientali e della convivenza cittadina a Quartu Sant'Elena. Da un lato, c'è la volontà di prendere posizioni forti contro comportamenti nocivi per l'ambiente, dall'altro la consapevolezza che alcune questioni, come quella della detenzione di animali domestici, richiedono un approccio più riflessivo e ponderato.

A Quartu Sant'Elena, la lotta contro l'abbandono dei rifiuti prende una svolta decisiva: da un semplice illecito amministrativo, ora diventa un crimine penale. Questa è la novità principale del nuovo regolamento di igiene urbana approvato dalla Giunta comunale, una misura che segna un inasprimento significativo delle pene per chi non rispetta le norme ambientali. In parallelo, il Comune ha deciso di fare marcia indietro su un'altra questione controversa: l'incremento della TARI per chi detiene animali domestici.