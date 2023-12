Viaggio finisce in Carcere: Nigeriana sorpresa con 1kg di droga all'aeroporto di Alghero

Il suo nervosismo era probabilmente dato più dalla consapevolezza del suo carico illegale che dal timore di aver dimenticato il ferro da stiro acceso in casa. Dopo approfondite verifiche, che immaginiamo non siano state una passeggiata nel parco per la nostra aspirante narcotrafficante, i militari hanno scoperto il tesoro nascosto: 59 ovuli di droga nella borsetta (un accessorio evidentemente più capiente di quanto possa sembrare) e altri 31 nel bagaglio, per un totale di 343 grammi di eroina e 673 grammi di cocaina. Una miscela esplosiva che avrebbe potuto alimentare non poche serate "interessanti" in Sardegna. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, e la donna è stata accompagnata nel luogo dove probabilmente avrà molto tempo per riflettere sulle scelte di vita: il carcere di Bancali. Un finale prevedibile per una storia che ha tutto il sapore di un classico del contrabbando maldestro, un episodio che ci ricorda quanto la realtà possa superare la fantasia, specialmente quando si tratta di traffico di droga.

In una vicenda che sembra uscita da un film di serie B, una donna nigeriana di 27 anni è stata protagonista di un atterraggio piuttosto turbolento all'aeroporto di Alghero. Non per colpa di turbolenze atmosferiche, ma per via di un carico illegale di 90 ovuli di droga, abilmente (ma non troppo) nascosti nella borsetta e nella valigia. Un viaggio da Fiumicino a Fertilia che si è trasformato in una vera e propria crociera nel mondo del crimine internazionale. I finanzieri di Alghero, con quella precisione tipica di chi ha un fiuto per le situazioni sospette, e aiutati da un cane antidroga evidentemente più sveglio della media, hanno intercettato la nostra malcapitata traffichina proprio nel terminal.