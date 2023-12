Scandalo in Ogliastra: Arresti per aste pilotate grazie all'operazione Batman - Coinvolte anche forze dell'ordine





L'accusa è grave: Ammendola, Meloni e un disoccupato di Arzana avrebbero manipolato un'asta di appartamenti e terreni, usando minacce per scoraggiare potenziali compratori e garantire prezzi d'occasione a un prestanome. Ma la trama si infittisce con il coinvolgimento di Gianni Collaro, maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Arzana, finito agli arresti domiciliari per aver controllato abusivamente persone interessate agli immobili. Un assistente capo del Corpo forestale della Regione Sardegna è stato coinvolto, sebbene non sia al momento oggetto di misure cautelari.





È un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello di complessità a una storia già di per sé intricata. Questa vicenda, battezzata con il nome di 'Batman', sembra quasi un richiamo alla giustizia e alla legge, ma in questa realtà alternativa i buoni sembrano latitare, lasciando il palcoscenico ai cattivi. È una storia che scuote le fondamenta di una comunità già provata, in cui la fiducia nelle istituzioni viene messa a dura prova. La Sardegna, con le sue sfide economiche e sociali, non ha certo bisogno di questo genere di scandali. L'inchiesta su queste aste pilotate è un sintomo di un sistema più ampio che sembra marcio fino al nucleo.





La speranza è che questa vicenda porti alla luce non solo i colpevoli, ma anche la necessità di un cambiamento radicale. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, la comunità sarda si trova a dover riflettere su come sia possibile che figure di tale rilievo abbiano potuto agire indisturbate, e su come si possa ricostruire la fiducia in un sistema che sembra aver fallito i suoi cittadini. Nel frattempo, l'ombra della corruzione continua a gettare un'oscura nuvola sul paesaggio sardo.

In un'epoca in cui le storie di corruzione e malaffare sembrano uscire direttamente dalle pagine di un romanzo noir, la Sardegna ci offre l'ennesimo capitolo di questa triste saga. Nicola Francesco Ammendola, presidente del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, e Rocco Meloni, vicepresidente e amministratore delegato di Ali Arbatax, sono stati arrestati in un'inchiesta che ha sollevato un polverone giudiziario in Ogliastra, su una vicenda di aste pilotate che suona come un classico del genere.