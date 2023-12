Agricoltori e allevatori sardi in protesta per mancati pagamenti

La situazione è grave: circa 5000 aziende non hanno ricevuto i pagamenti a causa di anomalie nelle domande, che vanno da bloccanti a parzialmente bloccanti. Questi ritardi non sono una questione di poco conto: per molti agricoltori, questi aiuti sono essenziali per coprire spese cruciali come fornitori, concimi e mangimi. Senza questi fondi, che negli ultimi 20 anni sono sempre arrivati puntuali, molte imprese agricole rischiano di non sopravvivere. Il CSA ha chiesto spiegazioni sui ritardi e sui tempi di pagamento, e in risposta a questa crisi ha organizzato una manifestazione di protesta a Sassari. L'evento, previsto per venerdì 15 dicembre alle ore 11 in Viale Adua 1, è un grido di allarme che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla difficile situazione che affligge il settore agricolo sardo.





L'agricoltura sarda è già stata messa alla prova da sfide come la siccità, malattie delle piante e virus come la blu tongue. La mancanza di fondi promessi è l'ultima in una serie di difficoltà che minacciano l'esistenza stessa di molte aziende agricole. Tore Piana, Presidente del CSA, sottolinea la gravità della situazione e l'importanza della manifestazione, che vedrà l'allestimento di un palco per gli interventi e la partecipazione dei responsabili di ARGEA. L'obiettivo è chiarire la situazione e trovare soluzioni per un settore vitale per l'economia e la cultura della Sardegna. In questo scenario, gli agricoltori e gli allevatori sardi si trovano a lottare non solo per la sopravvivenza delle loro aziende, ma anche per la salvaguardia di un modo di vita e di una tradizione che ha radici profonde nell'isola. La loro protesta è un segnale di resistenza e di richiesta di giustizia in un momento di grande incertezza.

La Sardegna, con la sua gloriosa tradizione agricola, si trova ora al centro di una crisi che sembra tratta da un romanzo di Steinbeck. Agricoltori e allevatori dell'isola stanno affrontando tempi duri a causa dei mancati o ritardati pagamenti degli anticipi della PAC e del PSR per l'anno 2023. Secondo il calcolo del CSA, mancano circa 20 milioni di euro, un vuoto finanziario che sta mettendo a dura prova l'economia rurale sarda.