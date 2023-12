Tra amore paterno e guerra: La fuga in Ucraina di una madre con la figlia

Il padre, separato dalla moglie, ha denunciato la sottrazione internazionale di minore, una mossa disperata per riavere la figlia indietro. La preoccupazione per la sicurezza della bambina, che si trova in una zona di guerra, è palpabile nelle parole del suo legale, Salvatore Deiana. Questa vicenda è un labirinto di emozioni e leggi, un groviglio dove il diritto di un padre si scontra con le azioni di una madre che, per tre volte, ha tentato di lasciare l'Italia con la figlia. A settembre, finalmente, con l'aiuto di alcuni diplomatici ucraini, il suo piano è riuscito.





Il Tribunale di Tempio Pausania è intervenuto con un'ordinanza che intima il rientro in Italia della donna per riportare la bambina nel suo paese di origine. Si attendono ora gli esiti della procedura tramite l'Autorità Centrale dell'Aia, un'istituzione che si occupa proprio di casi come questo. La situazione è carica di tensione e di complessità: da un lato, c'è la legittima preoccupazione di un padre per la sicurezza della propria figlia in un paese in guerra; dall'altro, le azioni di una madre che, per ragioni non del tutto chiare, ha scelto di portare la sua bambina in una zona pericolosa.





Questa vicenda lascia l'amaro in bocca, perché mostra come, in situazioni di separazione e conflitto familiare, siano i bambini a pagare il prezzo più alto. In questo caso, una bambina viene strappata alla sua vita tranquilla in Sardegna per trovarsi in mezzo a un conflitto armato, un destino che nessun bambino dovrebbe mai affrontare. Il caso pone l'accento sulla necessità di trovare soluzioni che tutelino il bene supremo dei minori, anche nelle situazioni più complesse e dolorose. Resta da vedere se la giustizia e la diplomazia riusciranno a riportare la bambina in un luogo sicuro, lontano dai pericoli di una guerra che non ha scelto.

In una storia che potrebbe essere tratta da un romanzo di Graham Greene, un'imprenditrice gallurese si trova a vivere un dramma familiare che si intreccia con la tragica realtà della guerra. La sua bambina di un anno e mezzo, nata in Sardegna da padre sardo e madre ucraina, è stata portata via dalla madre a Lutsk, nell'Ucraina nordoccidentale, una città tragicamente coinvolta nel conflitto con la Russia.