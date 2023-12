Sardegna nel mirino per le scorie nucleari: Un no deciso ma ignorato?





La Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai) ha elencato località come OR-60 Oristano e SU-31 Sud Sardegna, tra le altre, come potenziali ospiti di questo indesiderato "regalo". Nel 2021, Sogin aveva pubblicato una prima lista di aree potenzialmente idonee, basata su criteri di sicurezza. Sono state escluse zone a rischio sismico o vulcanico, aree protette o di particolare interesse agricolo, archeologico e storico. Ma, a quanto pare, il giudizio e la volontà dei cittadini e degli enti locali non sembrano aver avuto grande peso nella decisione finale.





Christian Solinas, presidente della Regione autonoma della Sardegna, esprime un rifiuto categorico: "La Sardegna si è già espressa a suo tempo con un NO che non poteva lasciare spazio a dubbi". La sua dichiarazione è un inno alla resistenza contro quella che percepisce come un'intrusione ingiustificata e una violazione degli esiti referendari e delle norme regionali.





Solinas promette di usare "ogni strumento democratico a disposizione" per contrastare questa decisione. La scelta di includere la Sardegna come possibile deposito di scorie nucleari è un vero e proprio affronto, una mossa che trascura non solo le peculiarità ambientali e storiche dell'isola, ma anche la chiara volontà dei suoi abitanti. Questa decisione sembra ignorare il coro di voci contrarie, in una regione che ha già dato molto in termini di ospitalità militare e sacrifici ambientali. In una tale situazione, la questione non è solo ambientale ma diventa anche simbolica: la Sardegna come deposito di scorie nucleari sarebbe un segno di un rapporto centralizzato e autoritario che ignora le peculiarità locali.





È un racconto che parla di decisioni prese in lontane stanze del potere, lontane dalla realtà quotidiana e dalle preoccupazioni dei cittadini. La Sardegna si trova quindi di fronte a una lotta che va oltre il semplice rifiuto di diventare un deposito di scorie nucleari: è una battaglia per il rispetto della sua identità, della sua storia e della volontà dei suoi abitanti. La reazione di Solinas e dell'intero Popolo sardo è una testimonianza della loro determinazione a proteggere la loro terra, a tutti i costi.

La Sardegna, terra di bellezze naturali e storia antica, si trova oggi al centro di una controversia che potrebbe essere tratta da una sceneggiatura di cattivo gusto: l'inserimento di otto aree dell'isola nell'elenco dei siti idonei per il deposito nazionale delle scorie nucleari.