Manifestazione contro la chiusura del Punto Nascita di Alghero: Un appello alla comunità

La comunità è nel limbo, senza informazioni precise sui tempi di chiusura del Punto nascita e sulla data di riapertura, prevista in seguito ai lavori di ristrutturazione. Questa incertezza sta creando ansia e frustrazione tra le future madri e le loro famiglie. È importante sottolineare che il reparto di Ostetricia di Alghero continua la propria attività nonostante la sospensione del Punto nascita. Le donne sono invitate a rivolgersi a questo reparto per le necessità legate alla gravidanza e al parto. L'appello è chiaro: unirsi sabato 16 dicembre alle ore 11:00 all’ingresso dell’Ospedale Civile di Alghero per manifestare e dare sostegno a questa causa. Questa è una chiamata alla comunità di Alghero a prendere posizione e a richiedere trasparenza e soluzioni da parte dei responsabili della ASL.





È un momento di unione e di azione civica, per garantire che i diritti delle future madri e dei neonati siano rispettati e tutelati. La manifestazione rappresenta un'opportunità per far sentire la propria voce, per esigere risposte e per cercare di influenzare una decisione che ha un impatto diretto sulla vita di molte famiglie. È un invito a tutta la comunità a sostenere le madri di Alghero e a lottare per il diritto a una nascita vicino a casa.

Il prossimo sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 11:00, ci sarà un importante appuntamento all'ingresso dell’Ospedale Civile di Alghero: una manifestazione per esprimere dissenso contro la chiusura del Punto nascita della città. Questa decisione, che segna un momento critico nella storia della sanità algherese, impone alle future mamme e alle loro famiglie la necessità di doversi spostare in un'altra città per il parto, nonostante ricevano l'assistenza prenatale ad Alghero. La chiusura del Punto nascita è stata denunciata come una misura grave e senza precedenti. Le accuse principali sono dirette ai vertici della ASL, che non sono riusciti a trovare soluzioni adeguate per mantenere aperto il servizio all’interno degli ospedali di Alghero, né hanno provveduto in tempo alla ricerca e sostituzione dei pediatri in pensione.