In piedi in treno affollato: La regione attacca Trenitalia





Al centro del dibattito, i cronici disservizi ferroviari in Sardegna, specialmente sulle tratte Cagliari-Sassari-Olbia, che sembrano più un labirinto di Dante che un servizio di trasporto pubblico. Un viaggio della speranza di quattro ore tra Olbia e Cagliari, con mille passeggeri stipati in due vagoni, ha segnato il culmine di questa tragicommedia. Persone in piedi, altre sedute su valige e zaini - scene da un romanzo di Steinbeck piuttosto che da un servizio ferroviario del 21° secolo. Moro, in un gesto teatrale, invita Caradonna a sedersi, suggerendo sarcasticamente che dovrebbe restare in piedi per "capire l'effetto che fa" ai pendolari.





"Un fatto è certo: Trenitalia in Sardegna, soprattutto nel Nord, non può dare questo servizio", tuona l'assessore, trasformando la sala in un palcoscenico di accuse e promesse. La Caradonna, in una difesa che ricorda un funambolo in bilico, si limita a descrivere l'incidente di domenica come "un episodio limitato". Trenitalia promette di discutere con i vertici e tornare con delle proposte - una promessa che suona come l'ennesimo capitolo di un libro già letto. Ma ecco arrivare la controffensiva di Trenitalia: un elenco di miglioramenti nel 2023. Nuovi treni Blues a 4 casse, riduzione dell'inquinamento, posti bici con ricarica. Dati sulla puntualità e sulla customer satisfaction vengono branditi come scudi contro le critiche.





Tuttavia, il disastro di domenica è una macchia difficile da cancellare. Trenitalia si difende, attribuendo l'evento a un "concorso di più cause": un treno guasto, una linea interrotta, e la necessità di impiegare autobus sostitutivi. Ma la risposta dell'assessore Moro è tagliente: "è inaccettabile, nessuno ha chiesto scusa". In questa tragicommedia, i passeggeri sardi rimangono i veri protagonisti sfortunati. Tra promesse e giustificazioni, restano in attesa di un servizio che rispetti la loro dignità di cittadini. In questo scenario, si può solo sperare che la prossima puntata di questo eterno ritorno dell'uguale porti a soluzioni concrete, e non solo a nuove promesse da palcoscenico.

Ieri, 12 dicembre, in un incontro teatrale degno di una commedia dell'arte, l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha affrontato con toni accesi la rappresentante di Trenitalia, Francesca Caradonna.