Scossoni in Sardegna: Mario Nieddu lascia la lega, rivendicando tradimenti e politiche fallimentari

Il passo di Nieddu, un segreto di Pulcinella che aleggiava nell'aria da tempo, si è concretizzato dopo essere stato sostituito nel rimpasto da Carlo Doria del Psd'Az, su decisione del governatore Christian Solinas. Una mossa che ha evidentemente scatenato in Nieddu un mix di delusione e rabbia, tanto da spingerlo a imbracciare la penna e scrivere a Salvini che la Lega ha "tradito per prima la promessa di un nuovo modo di fare politica, che è stata invece appaltata in maniera del tutto prona ed acritica al presidente Solinas e al Psd'Az". In un tuffo nel passato recente, Nieddu ripercorre le scelte della Lega in Sardegna, definendole "rovinose" e colpevoli dell'allontanamento di "tantissimi militanti", senza che Eugenio Zoffili, referente del partito in Sardegna, riuscisse a "bloccare l'emorragia".





E non manca di sottolineare l'"autodistruttiva cessione di sovranità, col tuo benestare", in riferimento al cambio di guardia nella Sanità. Nieddu, che recentemente ha partecipato al lancio del progetto di Graziano Milia, sembra aver trovato nella gestione di Solinas della Regione una fonte inesauribile di critiche. Per lui, la Lega, sebbene fosse "l'azionista di maggioranza della coalizione", non ha saputo "contrastarne la deriva e far valere le proprie proposte". L'addio di Nieddu alla Lega segue quello dell'unico sindaco sardo del partito, Tittino Sebastiano Cau di Illorai, lasciando trasparire un senso di isolamento e solitudine all'interno del partito. Con queste dimissioni, si apre un nuovo capitolo nel già complesso panorama politico sardo, un capitolo in cui vecchie alleanze si sgretolano e nuovi percorsi si delineano all'orizzonte, lasciando dietro di sé un'eco di promesse non mantenute e di speranze deluse.

Nelle movimentate acque della politica sarda, un altro pezzo della nave della Lega ha deciso di staccarsi e navigare verso lidi diversi. Mario Nieddu, l'ex assessore regionale della Sanità, ha scelto di salutare il suo partito con una lettera che ha tutta l'aria di un "arrivederci amaro" indirizzata nientemeno che a Matteo Salvini, il vice premier e segretario del Carroccio.