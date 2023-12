Reality Show clandestino a Quartu: Autosalone trasformato in set di sorveglianza, imprenditore nei guai

La scenografia era semplice ma efficace: telecamere nascoste ovunque, per non perdere nemmeno un attimo delle esilaranti avventure dei suoi impiegati, dalle pause caffè ai momenti di maggiore impegno. Tutto questo, ovviamente, senza il minimo fastidio di chiedere l'autorizzazione a chi di dovere, perché, dopotutto, chi ha bisogno di leggi e regolamenti quando si può essere il Big Brother del proprio piccolo impero? Ma il colpo di scena arriva quando i carabinieri, in una mossa degna di Sherlock Holmes, fanno irruzione nell'autosalone e scoprono l'ingegnoso sistema di sorveglianza. Non contenti di questo piccolo scandalo, i militari scoprono anche un lavoratore straniero impiegato in nero, che evidentemente non aveva letto il copione e si è ritrovato accidentalmente nel ruolo del clandestino.





La multa inflitta all'imprenditore è di 3.000 euro, una somma che probabilmente non coprirà i danni alla sua reputazione, ma che certamente gli darà il tempo di riflettere sulla differenza tra dirigere un'azienda e dirigere un reality show. Questo episodio, che potrebbe tranquillamente essere il soggetto di una commedia all'italiana, ci ricorda che, a volte, la realtà supera la fantasia. E mentre il nostro imprenditore si prepara a rispondere alle accuse di uso illegale di telecamere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento del lavoro nero, possiamo solo immaginare che la prossima volta che deciderà di tenere d'occhio i suoi dipendenti, forse sceglierà un metodo un po' meno hollywoodiano e un po' più legale.

Nella città di Quartu, dove il sole splende luminoso e i carabinieri sono sempre vigili, si è svolta una piccola commedia dell'assurdo in un anonimo autosalone. Il protagonista di questa storia è un imprenditore 40enne, che, con una fantasia degna di un regista di film di spionaggio, ha deciso di trasformare il suo luogo di lavoro in un set per un reality show molto particolare: la vita quotidiana dei suoi dipendenti.