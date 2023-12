Robin Hood a Sorso: Scontro verbale e frecce in un parco, arrestato un quarantaduenne

Il nostro eroe di Sorso, forse ispirato da qualche pellicola troppo fantasiosa, ha brandito arco e frecce come se si trovasse in una battaglia medievale, invece che in un parco pubblico nel XXI secolo. I ragazzi, più abituati a scorrere TikTok che a schivare frecce, sono fuggiti in preda al panico, dando il via a un inseguimento che avrebbe fatto invidia a qualsiasi regista di film d'azione. La nostra versione sarda di Legolas correva per le vie del centro storico, probabilmente deluso dal fatto che nessuno avesse deciso di unirsi alla sua improvvisata caccia al tesoro. La situazione è diventata ancor più grottesca quando sono intervenuti due carabinieri in borghese, che si sono ritrovati ad affrontare un arciere scatenato in una scena che avrebbe potuto essere tratta da una commedia di equivoci.





La nostra versione meno affascinante di Robin Hood, invece di arrendersi, ha pensato bene di minacciare anche i carabinieri, che a quel punto non hanno avuto altra scelta se non quella di mettere fine all'avventura del nostro valoroso arciere. Ora, mentre il nostro arciere casalingo si trova agli arresti domiciliari, probabilmente rimpiangendo la mancanza di foreste da esplorare a Sorso, ci chiediamo cosa possa aver spinto un uomo a trasformare una tranquilla serata in un episodio degno di un film d'azione. Forse la noia, forse un eccesso di fantasia, o forse solo il desiderio di sentirsi, per una volta, protagonista di una storia avventurosa. In ogni caso, il nostro arciere ha certamente ottenuto più attenzione di quanta ne avrebbe mai sperata, anche se forse non nel modo che aveva immaginato.

Nel piccolo e sonnolento paese di Sorso, famoso per le sue spiagge e meno per i suoi arcieri, si è verificato un evento che ha scosso la tranquilla routine dei suoi abitanti. Un uomo di 42 anni, armato fino ai denti - o meglio, fino alle frecce - ha deciso di trasformare un tranquillo sabato sera in una scena degna di un film di Robin Hood, ma senza il fascino e la nobiltà di causa. L'uomo, evidentemente annoiato dalla mancanza di avventure nella sua vita, ha pensato bene di portare un po' di azione nel giardino pubblico “San Pio”, prendendo di mira un gruppo di ignari ragazzi.