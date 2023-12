La notte delle merendine rubate: Cronaca insolita dall'Alghero sonnolenta

Ecco il nostro eroe, o meglio, l'anti-eroe della storia: un uomo di 37 anni, la cui avventura criminale si è conclusa tra le mura del Liceo Fermi, con un obiettivo tanto audace quanto singolare: scassinare un distributore automatico di snack e bevande.





Immaginiamo la scena: le luci della scuola spenta, corridoi avvolti nel silenzio, e l'unico suono è quello metallico e insistente di un uomo che cerca di frugare nel ventre di un distributore automatico. Non era un forziere pieno di gioielli, non erano le casseforti di una banca, ma una modesta macchina piena di merendine e bibite gassate. Un furto, certo, ma di una poesia quasi comica.





I carabinieri, sollecitati dall'allarme che ha squarciato il silenzio della notte, sono giunti sul luogo e hanno sorpreso il nostro ladruncolo in piena azione. Un ladro di merendine, pensate un po'!





La disperazione e l'ingegno umano non smettono mai di sorprendere, e talvolta anche di divertire. Arrestato per tentato furto aggravato, l'uomo ora dovrà rispondere di un crimine che, seppur grave, non può non strappare un sorriso.





E così, mentre la città dormiva, una piccola storia di ordinaria follia si è consumata tra le mura di una scuola, ricordandoci che la realtà, a volte, supera la fantasia. E che, forse, una semplice merendina può essere il tesoro più ambito, almeno per una notte.

Nel cuore della notte ad Alghero, una piccola città che di giorno si fa ammirare per le sue spiagge e di notte, apparentemente, diventa il palcoscenico di epiche battaglie contro il crimine, anche se di un genere alquanto insolito.