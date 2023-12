Conto "salato" alla rovescia per il Capodanno 2024 a Cagliari parte prima

Ieri, infatti, verso le 20.30 il Comune di Cagliari emana un comunicato stampa ufficiale in cui tende a precisare che " La cifra sommaria di 1 milione di euro si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e attività di Natale e Capodanno, che comunque non raggiungono concretamente tale importo"





Circa 24 ore prima la dichiarazione di Maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura e spettacoli, che fa sapere che il concerto non è ancora stato confermato. La decisione verrà presa lunedì. Nessun commento da parte di Marco Mengoni.





Marco Mengoni non guadagnerà 250 mila euro per cantare durante il concerto di Capodanno di Cagliari: i 250 mila euro che ieri hanno destato qualche critica al Comune, infatti, riguardano il totale per la produzione dell'evento e non il cachet del cantante di Ronciglione. "Il Comune di Cagliari desidera smentire e rettificare le informazioni precedentemente divulgate riguardanti il costo dell’organizzazione del Capodanno 2024. La cifra sommaria di 1 milione di euro, erroneamente diffusa a mezzo stampa, si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo". "La cifra di 250.000 euro è stata concordata e affidata a Live Nation per coprire lo spettacolo di Marco Mengoni e include le spese necessarie per l’esecuzione e produzione di questo show. La restante parte è destinata invece a coprire i normali costi che si sostengono per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa portata" stando a quanto si specifica nella nota.





Il comunicato stampa del Comune di Cagliari, infine, spiega come è avvenuta la scelta della location per l'evento che "è stata effettuata in stretta collaborazione con le autorità competenti. Al fine di garantire la miglior sicurezza è stata presa la decisione di spostare l'evento in una zona diversa da quella del centro e quindi presso il Quartiere Fieristico di Cagliari. Il Comune di Cagliari resta impegnato nella trasparenza e nell'informazione corretta dei cittadini, ma soprattutto nel proseguire il proprio percorso per rendere più attrattiva e viva la Città, attraverso l’organizzazione di appuntamenti che vedono protagonisti i grandi nomi della musica Nazionale, con eventi che generano anche ricadute sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione".

Mancano esattamente venti giorni all'ultimo dell'anno. Anche Cagliari si appresta a festeggiarlo. Ieri i maggiori quotidiani nazionali hanno battuto le notizia sui costi dell' evento, oltre un milione di Euro per il concerto di Marco Mengoni da tenersi la notte di San Silvestro. A onor del vero diversi quotidiani sardi sono settimane che denunciano l' accaduto chiedendo al Comune di fare chiarezza nel silenzio più assordante da parte della giunta comunale. Molto probabilmente la notizia ha raggiunto le orecchie e gli occhi dei vertici nazionali di FDI di cui il Sindaco Paolo Truzzu è esponente nonchè indicato come candidato "in pectore" alle prossime elezioni regionali come Presidente.