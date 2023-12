Champions League: I pronostici di MR Simon

PSV Eindhoven vs Arsenal – Martedì 12 Dicembre La sfida tra PSV Eindhoven e Arsenal si annuncia entusiasmante. Gli olandesi, forti del loro record casalingo, ospitano gli inglesi, finora dominatori del girone B. La nostra previsione è un pareggio (segno X) quotato a 3.50, con un risultato esatto di 1-1, quotato a 7.00.





Napoli vs Braga – Martedì 12 Dicembre Il Napoli, dopo la sconfitta in campionato con la Juventus, si concentra ora sulla Champions. Ai partenopei serve un punto per assicurarsi la qualificazione. La nostra analisi suggerisce un over 2.5, quotato a 1.57, e prevede un 3-1 a favore del Napoli, con una quota di 11.00.





Newcastle vs Milan – Mercoledì 13 Dicembre Per il Milan, questa partita rappresenta un vero e proprio spareggio. In Inghilterra, il Milan ha storicamente faticato, ma il Newcastle viene da una sconfitta in casa contro il Borussia Dortmund. Proponiamo un over 2.5, quotato a 1.75, e un "parziale/finale PAREGGIO/MILAN" quotato a 9.00. Il risultato esatto previsto è 1-2 a favore del Milan, con una quota di 13.00.





In conclusione, auguriamo a tutti gli appassionati di calcio e ai lettori della Gazzetta Sarda una piacevole lettura e, come sempre, ricordiamo l'importanza di giocare in modo responsabile. Buona fortuna!

Con l'avvicinarsi dell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, gli appassionati di calcio si preparano per delle sfide elettrizzanti che determineranno le squadre avanzanti agli ottavi di finale. Tra le quattro squadre italiane in lizza, Inter e Lazio hanno già staccato il pass per la prossima fase, mentre Napoli e Milan sono ancora in bilico.