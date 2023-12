Fiammata da una bombola di gas a Martis: Cronaca di un piccolo dramma domestico

L'uomo, con ustioni al volto e una "lieve" insufficienza respiratoria - termine medico che suona quasi come un eufemismo - lotta ora tra le lenzuola di un ospedale. Il suo compagno di infortunio, con ustioni meno gravi, forse si starà domandando se valeva la pena tentare il risparmio su un tecnico qualificato.





Ma lasciamo da parte le elucubrazioni e concentriamoci sui fatti: la casa ha subito danni, un tavolo e qualche suppellettile sono stati sacrificati in questo piccolo dramma domestico.





Questa vicenda, così lontana dalle grandi cronache nazionali, ci ricorda come la vita possa prendere pieghe inaspettate anche nelle azioni più banali. E, forse, ci insegna che a volte è meglio lasciare certe cose nelle mani di chi ne sa più di noi.

A Martis, paese che non figura spesso sulle pagine dei giornali, si è verificato un episodio che, per un pelo, non è divenuto tragedia. Un anziano di 77 anni, con quella smania di fare-da-sé tipica della sua generazione, si è cimentato nel cambio di una bombola di gas. Un'operazione quotidiana, direte voi, ma non per lui e il suo compagno di sventura, che si sono ritrovati avvolti in una fiammata improvvisa.Il 118, con un elisoccorso che sembra uscito da una di quelle serie televisive americane che tanto piacciono ai giovani, ha prontamente trasportato il settantasettenne a Sassari.