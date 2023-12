Cagliari: Si avvicina la 27ª edizione del Miracolo di Natale

Nei miei lunghi silenzi che precedono questa manifestazione, osservo con attenzione e piacere l'amore che dilaga per questa grande avventura. Nessuno si risparmia, nessuno protesta. Tutti in silenzio operano per il bene comune. Tutti operano dietro le quinte per dare una speranza a chi l'ha persa, a chi si sente solo, a chi ha smesso di sognare. Questo, cari amici, è il miracolo della gente.





Quella stessa gente che sfioriamo o incontriamo nelle nostre vite, nelle nostre giornate. Io sono un testimone di tutto questo e vi dico grazie, grazie, grazie per aver reso questo mio sogno una realtà. Adesso, uniti come sempre, arriviamo assieme tutti alla meta. E lunedì 18 dicembre concludiamola insieme questa avventura, così come lo abbiamo fatto per 26 anni, pioggia, vento, covid, freddo e qualche giornata stemperata. Nulla ferma l'amore, ma è lo stesso amore che muove. Vi abbraccio e vi ringrazio tutti.

Si avvicina la 27ª edizione del Miracolo di Natale. Chi l'avrebbe mai detto, che quel giorno, oggi lontano, un mio desiderio si sarebbe trasformato in una meravigliosa avventura di solidarietà che vede coinvolti 22 comuni, migliaia di volontari e migliaia e migliaia di benefattori che donando una busta della spesa o un giocattolo rendono felici migliaia di persone? Oggi non vi nascondo che mi commuovo ogni volta, ogni giorno, ogni secondo, ogni attimo che ci separa dal giorno del Miracolo di Natale.