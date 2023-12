Sold Out! Dire Straits Legacy (DSL): la band che porta i Dire Straits in tour mondiale

Dopo la morte improvvisa del chitarrista Jack Sonni, (avvenuta questa estate negli Stati Uniti, lasciando nel gruppo un vuoto incolmabile), il nome del tour ha rafforzato ancor di più il suo significato. Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love sono solo alcuni dei tanti successi dei Dire Straits che ieri sono stati eseguiti dalla All Stars Band. Con il recente ingresso di STEVE WALTERS che ha studiato con Jaco Pastorius ed ha suonato con George Michael, Amy Winehouse, Chaka Khan, James Taylor, Mariah Carey, Rod Stewart e molti altri, in veste di bassista, la line-up di questo tour è formata dai componenti storici. ALAN CLARK Tastiera e Hammond: Vincitore del Grammy Award e membro della Rock’n’roll Hall of Fame, Alan Clark si unì ai Dire Straits nel 1980 come tastierista principale.





È stato membro dei Dire Straits al momento dello scioglimento della band nel 1992 e ha co-prodotto l’album “On Every Street”. Ha suonato e registrato con una lunga lista di altri artisti, è stato membro della band di Eric Clapton ed è stato il direttore musicale di Tina Turner. Recentemente per i DSL ha registrato e prodotto con Phil Palmer lo splendido 3 Chord Trick. DANNY CUMMINGS Percussioni: Danny si unì ai Dire Straits come percussionista nel 1990 e suonò sull’album e nel tour di Every Street. Al di fuori dei Dire Straits, ha lavorato con molti grandi artisti tra cui David Gilmour, Paul McCartney, George Michael, Depeche Mode, Elton John, Pet Shop Boys, Simply Red, Talk Talk, Bryan Adams e Pino Daniele. E’stato il batterista della band di Mark Knopfler per diversi anni. MEL COLLINS Sax: Mel si unì ai Dire Straits nel 1982 e suonò nell’album e nel tour di “Love over Gold” e di “Twisting by the pool. Oltre a far parte della formazione dei King Crimson, ha suonato, tra gli altri, con Rolling Stones, Bryan Ferry, Marianne Faithfull, David Sylvian, Tears for Fears, Lucio Battisti, Tina Turner, Robert Palmer, Phil Manzanera, Joan Armatrading, Pete Townshend, Tom Waits, Nick Mason, Richard Wright. PHIL PALMER Chitarra e cori: Membro fondatore di DSLegacy, Phil Palmer si unì ai Dire Straits nel 1990 e suonò nel disco e nel tour mondiale della band On Every Street.





È uno dei migliori chitarristi al mondo. Ha suonato in più di 450 album ed è stato in tournée con alcuni dei più grandi artisti del mondo: pensa a un artista e Phil probabilmente ci ha suonato insieme. È stato anche un membro della band di Eric Clapton, dove ha incontrato il suo sodale nei Legacy, Alan Clark. MARCO CAVIGLIA Voce e chitarra: Innamorato della musica dei Dire Straits e del suo mentore musicale Mark Knopfler, Marco, nato a Roma, formò la band Solid Rock nel 1988 e nel 1990 andò in tournée con il leggendario bluesman dei Notting Hillbillies, Steve Phillips. Da sempre il suo sogno è stato suonare al fianco dei suoi Dire Straits’ Heroes, e quel sogno è diventato realtà nel 2010 con i DS Legend, e ora con la fantastica formazione DS Legacy. Primiano Di Biase alle tastiere (Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Richard Bennett, Steve Phillips) e Alex Polifrone alla batteria. Sold out ieri a Cagliari, la band ha iniziato il concerto con qualche piccolo problemino tecnico, prontamente risolto dai tecnici che non ha assolutamente condizionato l' evolversi dell' esibizione.





Al contrario è stato sfruttato dai membri della band per concedersi al pubblico per scattare con loro decine di selfies. Pubblico delle grandi occasioni, formato quasi esclusivamente da over 40 che hanno seguito il concerto con attenzione e partecipazione. Più volte l' irrefrenabile forza della band ha suscitato nel pubblico emozioni forti, un salto nel passato di ognuno di noi, un turbinio di ricordi che si è manifestato in applausi a scena aperta e vari battimani ritmati. Nella seconda parte del concerto, su richiesta della band, gran parte del pubblico si è riversata sotto il palco, coinvolta in una danza quasi liberatoria ed esorcizzante. Unici assenti: i giovani. Capirne i motivi è complesso, ma forse è uno specchio dei temi dove il gap generazionale è più che un solco. I giovani ormai sono oltre il "Vallum Adrianum" della musica, immersi nella loro individualismo che a volte diventa arroganza e ignoranza musicale. In completa balia del prodotto usa e getta che ogni minuto gli propinano i grandi network della musica, padroni delle menti in una sorta di lobotomia delle sei note. Peccato per loro. Un' occasione persa! Al contrario un' altro importante tassello che si aggiunge alla storia del rock dedicato a coloro che sanno apprezzarne il sapore. Long live rock'n'roll!

