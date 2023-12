Luci, magia e passione: La favola natalizia di Senorbì

Con 50 mila led che illuminano quasi 500 metri quadri tra giardino e abitazione, questa coppia ha superato ogni limite di decorazione natalizia immaginabile. Senorbì, un tempo granaio di Roma, oggi ospita questo spettacolo di luci che attira frotte di visitatori da ogni angolo dell'isola. Circa 200 persone al giorno, che nei weekend diventano addirittura 1500, si accalcano per ammirare questa meraviglia di luci e colori. E pensare che i figli di Ignazio non hanno ereditato questa sua passione sfrenata! L'uomo inizia a pianificare il suo progetto già da marzo, smontando tutto solo dopo l'8 gennaio. Una dedizione che, si potrebbe dire, illumina tutto il paese.





Le luci si accendono alle 17 e si spengono a mezzanotte, tranne nei giorni vicino a Natale, quando la festa non finisce mai. E quando i bambini arrivano a visitare, i cancelli si aprono come per magia, accogliendo i più piccoli in un mondo fatato. Ogni anno, la casa dei Spiga si arricchisce di nuove luci, animaletti, e quest'anno anche una grande renna luminosa. Ma Ignazio non si ferma qui: ha già in mente di creare una nevicata artificiale, e ha persino acquistato un nebulizzatore per l'occasione. Ignazio, che gestisce un'azienda di lavori elettrici, non si limita alla sua casa. Generosamente, ogni anno allestisce le luminarie anche per la chiesa parrocchiale di Senorbì. Un vero mecenate dell'illuminazione natalizia.





Quindi, se vi trovate a passare da quelle parti durante le festività, non perdetevi questo spettacolo unico. Tra i led scintillanti e la musica natalizia, potreste quasi dimenticarvi di essere in un piccolo paese dell'isola e non al Polo Nord. E chissà, forse, in mezzo a tanta gioia e colori, anche il più cinico tra di voi potrebbe trovare un briciolo di spirito natalizio.

In un angolo di Sardegna, a Senorbì, lontano dai clamori della città, si nasconde un piccolo paradiso natalizio che farebbe invidia al Polo Nord stesso. Ecco la dimora di Ignazio Spiga e consorte, due settantenni che hanno deciso di trasformare la loro villetta in una sorta di succursale della casa di Babbo Natale.