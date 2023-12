Digitalizzazione in campagna: Il pecorino sardo alla prova del futuro

Pierfrancesco Orrù dell'Università di Cagliari parla di "un passaggio epocale", di algoritmi e di miglioramento della qualità del prodotto. Tutto molto bello, ma siamo sicuri che non stiamo solo dando in pasto al mondo digitale un'altra fetta della nostra tradizione? Il progetto coinvolge, oltre all'Università, il Consorzio del pecorino romano Dop, Confindustria Sardegna centrale, Coldiretti Nuoro-Ogliastra, e il Politecnico di Milano, che si occuperà di valutare la maturità digitale delle aziende. Sembra quasi che la tecnologia sia diventata la nuova religione, e tutti sono pronti a convertirsi. Ma sotto la superficie luccicante del progresso, ci sono delle crepe.





La disponibilità di latte che cala, la mancanza di attrazione del lavoro in campagna per le giovani generazioni, e la carenza di figure specialistiche. E così, mentre l'università di Cagliari si prepara a istituire corsi per formare nuovi tecnici, c'è chi, come Leonardo Salis di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, si trova a dover vendere 200 capi ovini perché non trova manodopera. Digitalizzazione sì, ma a che prezzo? Il presidente del Consorzio pecorino romano, Gianni Maoddi, tira fuori i grandi numeri: 600 milioni di euro all'anno, il 40% del Pil regionale. Numeri che impongono rispetto, certo, ma anche un interrogativo: stiamo forse dimenticando che dietro ogni litro di latte e ogni forma di formaggio c'è la fatica, la passione, la storia di chi lavora la terra? Forse è vero che senza digitalizzazione un'azienda non risponde più ai requisiti del mercato moderno.





Ma è anche vero che senza radici, senza quella connessione profonda con la terra e con la tradizione, anche il pecorino romano più tecnologico rischia di diventare solo un altro prodotto senza anima sullo scaffale di un supermercato digitale. Nel frattempo, in Spagna, la produzione di latte ovino aumenta, mentre in Sardegna si affronta la sfida di rendere appetibile il lavoro in campagna. Riqualificare le strade, portare l'elettrificazione e l'acqua nelle campagne, sembra essere il nuovo grido di battaglia. In conclusione, la Sardegna si affaccia al futuro con un occhio al passato. Un piede nella tradizione, l'altro nell'innovazione. Un equilibrio delicato, che racconta la storia di un'isola che non vuole essere lasciata indietro dal tempo, ma che non è disposta a vendere la propria anima per un pugno di byte.

E così, con una certa ironia del destino, i caseifici sardi si trovano a brindare all'arrivo della cosiddetta "rivoluzione digitale" nel loro settore. Il progetto, che vuole digitalizzare i caseifici della filiera del pecorino romano, promette di trasformare l'arte casearia in un esercizio di alta tecnologia. Benvenuti nel XXI secolo, dove anche il formaggio si fa smart. Da un lato, i numeri suonano come una musica dolce alle orecchie: 36 caseifici in Sardegna più 10 nella penisola, tutti pronti a entrare nell'era del 4.0. Massimizzare la produttività, ridurre i costi, suona quasi come un sogno. Ma, come in ogni sogno che si rispetti, c'è sempre il rischio di svegliarsi. ++