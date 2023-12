Suini sardi: Quelli che non si arrendono...nemmeno alla lingua blu

Dal 15 dicembre 2022, la Sardegna ha finalmente potuto dire addio a un embargo quarantennale, una catena che ha imprigionato la sua economia tanto quanto il virus ha minacciato i suoi suini. "Restano solo quattro comuni in zona rossa," sottolinea Raimondo Mandis, il referente Slow Food del nuovo presidio, con un tono che sa di rivalsa. "Il resto dell'isola è libero di esportare carni e salumi." Un trionfo, certo, ma anche un monito: non dimentichiamo che il pericolo di estinzione era lì, dietro l'angolo. L'Associazione allevatori della regione Sardegna (AARS), attiva sin dal 1920, ha giocato un ruolo cruciale in questa battaglia.





Con un libro genealogico che racconta la storia di questa razza autoctona e con controlli severi per la sua conservazione, hanno dimostrato che a volte, per salvare qualcosa, bisogna prima conoscerlo a fondo. Il suino sardo, con la sua stazza modesta ma il cuore grande, si nutre di ghiande, pascola libero, in quella che Mandis chiama "semibrado controllato." Un termine burocratico, forse, ma che cela un'immagine quasi idilliaca di animali liberi in una natura incontaminata. Con soli tre produttori aderenti al presidio Slow Food e una novantina di allevatori coinvolti nel programma di recupero, la strada è ancora lunga. Ma il riconoscimento come presidio Slow Food non è solo un premio, è un faro che illumina l'importanza di salvaguardare ciò che è nostro, autentico, e strettamente legato al territorio.





Non si tratta solo di proteggere una razza, ma un intero ecosistema culturale e naturale che fa della Sardegna un luogo unico nel suo genere. In un'epoca dove tutto sembra uniformarsi, dove le differenze si appiattiscono sotto il peso di una globalizzazione senza volto, il suino sardo ci insegna qualcosa di importante: la diversità è ricchezza, la tradizione è una forza, e a volte, per guardare avanti, dobbiamo prima di tutto guardare indietro, alle nostre radici.

Il suino sardo, questa piccola creatura dalla corporatura robusta e la criniera setosa, sembra uscito da una favola mediterranea, eppure è stato per un pelo a non diventare un personaggio di un racconto tragico. Dopo decenni di lotta contro la peste suina africana, che aveva quasi cancellato la sua presenza dalla Sardegna, ecco che si rialza, fiero, come un eroe di altri tempi.