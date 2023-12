Dramma giovanile a Capoterra: Tra bullismo e disperazione

"Ha sempre avuto problemi durante il suo percorso scolastico", rivela il genitore, delineando un quadro di sofferenza protratta che, forse, ha trovato la sua esplosione in quel tragico gesto. Il dramma, amplificato dalla gravità delle condizioni del ragazzo ferito - ora ricoverato nel reparto di Cardioanestesia dell'ospedale Brotzu, dove i medici mantengono riservata la prognosi - pone l'accento su un problema sempre più diffuso nelle scuole: il bullismo, un male silenzioso che può avere conseguenze devastanti. L'aggressione, catturata minuziosamente dalle telecamere esterne dell'istituto, ha lasciato la comunità scolastica e quella cittadina in uno stato di shock. Un gesto estremo, una reazione inaspettata che ora attende di essere analizzata nei dettagli dai carabinieri.





Giovedì 7 dicembre si terrà l'udienza di convalida del giovane arrestato, momento in cui, difeso dall'avvocato Piergiorgio Piroddi, potrebbe emergere la sua versione dei fatti, una narrazione che cerca di spiegare l'incomprensibile. Questo episodio, che ha colpito la tranquilla vita di Capoterra, solleva interrogativi profondi sulla natura del bullismo e sulle sue ripercussioni. Un appello silenzioso alla comunità educativa, alle famiglie, alle istituzioni, affinché si presti maggiore attenzione alle dinamiche relazionali che si sviluppano tra i banchi di scuola, luoghi dove si dovrebbe imparare non solo il sapere, ma anche il rispetto e la comprensione reciproca.

Un pomeriggio come tanti altri si è trasformato in una scena di cronaca cruenta fuori dall'istituto superiore "Sergio Atzeni" di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. Un giovane studente di 14 anni, in un gesto di disperata rabbia, ha accoltellato un suo compagno di 15 anni, aprendo un capitolo oscuro di violenza giovanile che cela dietro di sé una triste storia di bullismo. Il quotidiano L'Unione Sarda riporta le parole del padre del giovane aggressore, che descrive il figlio come vittima di anni di derisioni e umiliazioni.