Uccise la moglie a martellate nel sonno, condannato a 21 anni

Un verdetto che suggella il tragico epilogo di una vita condivisa, spezzata bruscamente nel sonno di lei, tra le mura di una casa che aveva cessato di essere un rifugio. Il crimine, perpetrato a Zeddiani nell'Oristanese, si consumò l'5 febbraio del 2022, nel silenzio di una notte invernale. Daniela, la vittima, trovò la morte sotto i colpi fatali di un martello, un gesto di inaudita violenza che non trovò giustificazione né nel contesto né nelle parole dell'assassino. Meneghel, in una confessione tanto pronta quanto torbida, disse di aver visto in quell'atto estremo "l'unica via d'uscita" dai problemi economici e di salute che affliggevano la coppia.





Una giustificazione che, benché esplorata nei meandri della psiche umana da una perizia psichiatrica, non ha trovato lenimento nella severità della giustizia. La difesa, condotta dall'avvocata Francesca Accardi, ha tentato di dipingere un quadro di sofferenza e disagio, un contesto nel quale il delitto avrebbe trovato radici meno perverse. Ma la giustizia, con occhio imparziale, ha pesato aggravanti e attenuanti, trovando in Meneghel un uomo pienamente capace di intendere e di volere nel momento del suo atto più oscuro. Nell'aula di giustizia, l'uomo ha ascoltato il suo destino con una impassibilità che solo alla lettura della sentenza ha mostrato crepe, forse per lo sconto di tre anni rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Una sorpresa che, in un mare di certezze, sembra essere l'unico elemento inaspettato.





Ora, mentre la Corte si prepara a depositare le motivazioni della sentenza, la comunità resta a riflettere sul dramma di una vita condivisa che si è trasformata in un capitolo di cronaca nera, un monito sulle oscure pieghe dell'animo umano e sulla fragilità dell'esistenza condivisa.

