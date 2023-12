Droga: I piccoli centri hanno bisogno di prevenzione

Notevole il fatto che sebbene tutti sappiano che la droga uccide più di un arma e lascia segni indelebili a chi sopravvive, in pochissimo conoscono gli effetti di ogni singola sostanza, perfino di quelle più abusate come marijuana, alcool e cocaina. Il risultato è che molte delle persone a cui sono stati distribuiti i materiali hanno raccontato di un amico o un parente che sotto l’uso di stupefacenti ha combinato seri guai, ma nessuno aveva idea di come aiutare la persona in questione a lasciare quel mondo, tantomeno come fare perché altri non caschino in questa trappola mortale.





Laddove l’opera di convincimento non è sufficiente, solo l’istruzione può determinare che le scelte per il futuro siano corrette. L.Ron Hubbard disse che “l’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”. Per questo divulgare le corrette informazioni è vitale e gli sforzi nella prevenzione devono aumentare se vogliamo, un giorno la nostra società libera dalla droga.

La serata di martedì 5 dicembre ha visto decine e decine di persone informate sugli effetti dannosi degli stupefacenti. Le attività dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga sono andate in scena a La Maddalena e Siniscola e proseguiranno nella serata di mercoledì 6 a Olbia. In entrambe le cittadine sono stati i commercianti i primi ad essere coinvolti affinché possano farsi da portavoce per diffondere le informazioni corrette sulla droga.