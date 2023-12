S.Nicola: il Santo che regala dolcetti ai bambini buoni e carbone ai cattivi

Le tre ragazze erano orfane e il loro padre, un povero mugnaio, non poteva permettersi di sposarle. Per questo, le aveva promesse in sposa a un vecchio ricco, che le avrebbe costrette a prostituirsi. San Nicola, venuto a conoscenza della storia, decise di intervenire. Una notte, si intrufolò nella casa del mugnaio e, mentre il vecchio dormiva, gettò un sacco pieno di monete d'oro nella finestra della camera delle ragazze. Le ragazze, al mattino, trovarono il sacco pieno di monete e furono così in grado di sposarsi con uomini ricchi e rispettabili. Questa leggenda è importante perché mostra come San Nicola fosse un santo compassionevole che si preoccupava del benessere dei bambini. La tradizione del carbone La tradizione del carbone come punizione per i bambini cattivi è relativamente recente.





Si diffuse in Europa nel XVIII secolo, quando il carbone divenne un materiale più comune e accessibile. Prima di allora, i bambini cattivi venivano solitamente puniti con altri tipi di punizioni, come la privazione di cibo o di giocattoli. La tradizione del carbone è probabilmente legata alla credenza popolare che il carbone fosse un materiale sporco e infetto. I bambini cattivi, quindi, venivano "puniti" con un dono che era considerato brutto e inutile. La festa di San Nicola La festa di San Nicola si celebra il 6 dicembre. In Italia, questa festa è tradizionalmente festeggiata dai bambini, che lasciano le loro scarpe fuori dalla porta la notte tra il 5 e il 6 dicembre, nella speranza di ricevere dei doni da San Nicola. La mattina del 6 dicembre, i bambini controllano le loro scarpe e, se sono stati buoni, trovano all'interno dei doni, come caramelle, dolciumi, giocattoli o libri. Se invece sono stati cattivi, trovano del carbone. La festa di San Nicola è un'occasione per i bambini per riflettere sul loro comportamento e per cercare di essere più buoni. La festa di San Nicola è una festa popolare che viene celebrata in molti paesi del mondo. In Italia, la festa è particolarmente sentita in alcune regioni del Sud, come la Campania, la Puglia e la Calabria. In queste regioni, la tradizione del carbone è ancora molto diffusa. I bambini che sono stati cattivi, infatti, trovano nella loro scarpa un pezzo di carbone, accompagnato da un biglietto che li invita a essere più buoni. La festa di San Nicola è un'occasione per i bambini per riflettere sul loro comportamento e per cercare di essere più buoni. È anche un'occasione per le famiglie di passare del tempo insieme e di celebrare la gioia del Natale.

