Dopo 15 giornate, la Torres perde la testa: Un pareggio insoddisfacente con la Fermana

Nonostante gli sforzi, la formazione guidata da Greco non è riuscita a ribaltare completamente il risultato. Un gol di Fischnaller nel recupero è stato annullato dall'arbitro per un presunto tocco di mano, lasciando i tifosi della Torres in suspense. Nel secondo tempo, la Torres ha mostrato segni di ripresa, riuscendo a pareggiare al 56° minuto grazie a un'azione personale di Ruocco, che ha finalizzato con un preciso diagonale destro.





Tuttavia, nonostante alcuni tentativi di Ruocco e Liviero, la squadra non ha saputo trovare la via del gol per la seconda volta e ha mostrato alcune lacune anche in fase difensiva. Con questo pareggio, la Torres si trova ora a due punti dalla capolista Cesena, perdendo l'occasione di raggiungerla in classifica. La prestazione opaca dei rossoblù contro l'ultima della classe è un monito che la lotta per il vertice sarà ancora lunga e piena di insidie.





La Gazzetta Sarda, riconoscendo l'importanza della Torres per lo sport sardo, si impegna a seguire più da vicino le vicende della squadra, offrendo ai suoi lettori aggiornamenti continui e approfondimenti sul percorso della squadra sassarese nel campionato.

Dopo quindici intense giornate di campionato, la Torres ha subìto un inatteso battuta d'arresto, pareggiando 1-1 contro la Fermana, ultima in classifica. Questo risultato imprevisto si è verificato in una gara giocata su un campo dalle dimensioni ridotte e in condizioni lontane dall'ideale. Nel primo tempo, la Fermana ha colto di sorpresa la Torres. Al quindicesimo minuto, una punizione di Fontana ha creato una confusione nell'area di rigore, culminando con il gol di Misuraca che ha portato in vantaggio la squadra di casa.