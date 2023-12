Fortuna in Sardegna: Vincite da record al lotto in provincia di Sassari

La provincia di Sassari si è trasformata in un vero e proprio epicentro di fortuna nell'ultimo concorso del Lotto, celebrato sabato 2 dicembre. Secondo quanto riportato da Agipronews, una pioggia di euro ha benedetto i giocatori di Olbia e Telti, portando a casa rispettivamente 92.500 euro e 50mila euro. Queste vincite straordinarie sono il frutto di una combinazione magica - i numeri 2, 74 e 75 - giocata sulla ruota di Cagliari. Questa combinazione vincente ha generato tre ambi e un terno, trasformando una semplice puntata in un sogno realizzato. Non è solo la provincia di Sassari a festeggiare, però. L'intero paese ha assistito a una distribuzione di premi che raggiunge l'incredibile cifra di 6,1 milioni di euro in questa ultima estrazione. Questo numero è solo una goccia nel mare dei premi distribuiti dal Lotto in tutto il 2023, che hanno raggiunto quasi 1,09 miliardi di euro. Questi eventi sottolineano non solo la popolarità del gioco del Lotto in Italia, ma anche la sua capacità di cambiare la vita dei giocatori con un solo tiro fortunato. Per i fortunati vincitori di Olbia e Telti, questo sabato sarà ricordato come il giorno in cui la loro scommessa si è trasformata in una realtà da sogno. Nel frattempo, il resto d'Italia osserva con speranza, sognando di essere i prossimi a vedere i propri numeri illuminarsi di fortuna.