Prezzi alle stelle per Sicilia e Sardegna: il Natale diventa un lusso

I prezzi dei biglietti, in una scalata inarrestabile, superano i 500 euro per un semplice andata e ritorno in classe economy. Bologna-Palermo a 521 euro, Torino-Catania a 446 euro, e così via. E non dimentichiamoci dei costi aggiuntivi per bagaglio a mano e posti a sedere, ulteriori punte del iceberg che affondano il portafoglio del viaggiatore medio.





Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, non usa mezzi termini: spostarsi in Italia durante le festività è diventato un salasso che svuota le tasche dei cittadini. Una situazione emergenziale, un circolo vizioso annuale senza apparente via d'uscita. Andare in Sicilia o Sardegna? Un lusso che pochi possono permettersi.

Le vacanze, un tempo sinonimo di spensieratezza e fuga dalla routine, si trasformano in un vero e proprio salasso per chi sogna di attraversare lo Stretto o di addentrarsi tra le meraviglie della Sardegna. Assoutenti lancia l'allarme: viaggiare in Sicilia e Sardegna durante le festività diventa un lusso per pochi.