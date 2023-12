Cin Cin Al Centro: ritornano i brindisi nel cuore del Centro Storico di Alghero

I calici saranno versati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, felicemente coinvolti in questa manifestazione, pronti a gestire la somministrazione con professionalità e sorrisi. Il ticket conterrà anche un buono del 10% di sconto da utilizzare nelle enoteche della Cantina Santa Maria La Palma sino al 28 febbraio 2024. Questa edizione vede un’importante modifica rispetto alle due precedenti: il ticket per il brindisi verrà omaggiato a tutte le persone che fanno acquisti nei negozi del centro a partire dal 30 novembre sino al 20 dicembre. «Siamo felici di annunciare la nuova edizione di Cin Cin Al Centro, un evento che si ripete per il terzo anno consecutivo», sottolineano gli organizzatori «Quest’anno l’iniziativa è diventata una vera campagna di promozione degli acquisti locali: chi farà acquisti nelle attività della nostra rete riceverà questo speciale ticket in regalo.





Il centro storico di Alghero è un bellissimo centro commerciale a cielo aperto dove trovare boutique, attività commerciali e negozi di ogni genere, in un’atmosfera davvero magica. Invitiamo tutte le persone ad acquistare i regali di Natale nelle imprese della città, sostenendo l’economia locale: per rendere la scelta ancora più piacevole abbiamo organizzato queste tre giornate di festa, durante le quali tutte le persone che hanno scelto i negozi del centro storico per i propri regali potranno brindare e festeggiare insieme a noi per le vie del cuore di Alghero.





Per maggiori informazioni e dettagli, invitiamo tutti a venirci a trovare nei negozi e seguire i nostri account social». L’appuntamento per i brindisi di Cin Cin Al Centro è per mercoledì 6, 13 e 20 dicembre a partire dalle 18.00. Cin Cin Al Centro è un'iniziativa firmata CCN Al Centro Storico, Cantina Santa Maria La Palma e Istituto Alberghiero IIS Piazza Sulis Alghero, con il patrocinio di Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Cin Cin Al Centro 2023: ritornano i brindisi nel centro storico di Alghero per tre serate speciali pensate per premiare chi sceglie lo shopping nelle attività locali e, allo stesso tempo, promuovere i prodotti del territorio e animare il cuore della città, all'insegna dell’atmosfera natalizia. Per il terzo anno consecutivo l’associazione Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico, Cantina Santa Maria La Palma e Istituto Alberghiero IIS Alghero rilanciano un’iniziativa unica: mercoledì 6, 13 e 20 dicembre tutte le persone che sceglieranno i negozi locali per gli acquisti natalizi riceveranno un ticket per un bel brindisi, da fare nelle oltre 40 postazioni disseminate in tutto il centro storico, con le bollicine di Akènta e Aragosta Brut della Cantina Santa Maria La Palma.