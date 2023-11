Alghero: Il sindaco Mario Conoci affronta l'emergenza acqua ad Alghero - Richiesta di maggiore collaborazione e risoluzione rapida

"Sicuramente la comunicazione è arrivata in ritardo rispetto a quando sono stati fatti i prelievi. Abbiamo fatto rilevare immediatamente questo problema, così come immediatamente ci siamo messi in contatto con Abbanoa (gestore unico del servizio) - ho parlato anche con il presidente - e con la Asl affinché questi problemi, oltre ad essere risolti con immediatezza, possano essere anticipati. E' necessaria una maggiore collaborazione tra le due istituzioni, noi in questo caso siamo dei notai, registriamo ciò che ci viene detto. Ho chiesto che vengano fatti ulteriori rilievi sia per Alghero sia per Maristella perché i problemi sono analoghi. Nel frattempo ho chiesto collaborazione stretta tra Asl e Abbanoa perché non accada più tutto ciò".





Lo ha detto il sindaco di Alghero, Mario Conoci, all'indomani della firma dell'ordinanza che vieta l'utilizzo di acqua, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze di tutto il territorio comunale. Infine sull'opposizione: "La nota mi ha ricordato il periodo del Covid, quando facevano allarmismo piuttosto che aiutare l’Amministrazione e la città a superare un problema grave che nessuno aveva mai affrontato. È un atteggiamento un po' triste perché in questi casi, piuttosto che prendersela con il sindaco o l’amministrazione e cercare di capire chi ha sbagliato, bisognerebbe mettersi a disposizione della città. Invece il solito atteggiamento che vuole sfruttare tutte le occasioni per attaccare strumentalmente l’Amministrazione non aiuta nessuno, forse nemmeno loro".

Seguono brevi dichiarazioni del sindaco Mario Conoci all'indomani della firma dell'ordinanza che vieta l'utilizzo di acqua, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze di tutto il territorio comunale, a causa del fuori norma riscontrato dalla competente Asl di Sassari.