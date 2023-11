Cagliari: Marciapiede si trasforma in trappola mortale per due donne





L'episodio ha visto due auto tamponarsi violentemente. Una delle vetture, forse disorientata dall'impatto ha abbandonato la strada per il marciapiede, travolgendo senza riguardo le due incolpevoli passanti. I protagonisti di questo dramma, gli automobilisti, hanno almeno avuto la decenza di fermarsi per soccorrere le vittime del loro autoscontro.





Gli eroi del giorno, però, sono stati gli operatori del 118, che, con la solita efficienza, sono arrivati sul posto con due ambulanze per prestare i primi soccorsi. Le due donne, ferite ma lontane dal baratro della morte, sono state trasportate agli ospedali Brotzu e Policlinico.





La polizia locale, nel frattempo, è al lavoro per dipanare la matassa di questo incidente, che ha tutto l'aspetto di una sceneggiata mal riuscita. Questo ennesimo incidente stradale ci ricorda che, nonostante i marciapiedi siano progettati per essere un rifugio sicuro per i pedoni, la realtà può essere ben diversa.





In un attimo, una tranquilla passeggiata può trasformarsi in un incubo, e l'illusione della sicurezza viene spazzata via come foglie al vento. Non resta che augurare una pronta guarigione alle due donne e sperare che episodi del genere rimangano un'amara eccezione, e non diventino la norma nelle strade della città cagliaritana.

Nella tranquilla via Santa Maria Chiara a Cagliari, un normale marciapiede si è trasformato in un campo di battaglia stradale, ribaltando la routine di una giornata ordinaria. Oggi, due donne, una giovane e una anziana, hanno scoperto a loro spese che anche il più sicuro dei marciapiedi può diventare improvvisamente una trappola mortale.