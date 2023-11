Sfida il divieto e aggredisce ancora: 20enne di Tortolì arrestato per violazione del provvedimento e molestie alla ex





Seguendo la denuncia della giovane, la Gip del tribunale di Lanusei, Nicoletta Serra, ha imposto al giovane un divieto di avvicinamento alla vittima. Un provvedimento che dovrebbe avere il peso di un macigno, ma che per lui è sembrato più leggero di una piuma. Con un'arroganza che sfida il buon senso, il ragazzo ha continuato a frequentare la sua ex, ignorando il divieto sia di persona che attraverso i social network. Di fronte a questa sfacciataggine, i carabinieri della Compagnia di Lanusei, dopo un'accurata indagine, hanno deciso di inasprire la misura, relegando il giovane agli arresti domiciliari.





Una decisione arrivata il 25 novembre, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come a sottolineare un triste paradosso. Un giovane che, invece di apprendere dalla lezione impartita dalla giustizia, ha preferito sfidarla, finendo per pagare un prezzo ancora più caro per la sua incoscienza.

In un episodio che grida vendetta contro il buon senso e il rispetto per la legge, un giovane di 20 anni di Tortolì, nel luglio scorso, si è reso protagonista di un atto di aggressione nei confronti della sua ragazza, vicino al cimitero di Lanusei. Un gesto che, oltre a infrangere la sacralità del luogo, ha macchiato il suo curriculum con un'azione riprovevole.